La saison de National League, véritable chasse aux Lions, reprend mardi 9 septembre. Avec les JO de Milan-Cortina en février, il ne faudra pas louper son départ.

Denis Malgin et les Zurich Lions remettent leur (double) titre en jeu dès mardi. KEYSTONE

Keystone-SDA, par Jean-Frédéric Debétaz ATS

Il s'agit de bien commencer le championnat, selon la formule consacrée. Cette saison, c'est plus vrai que jamais ! Non pas que l'adage était erroné l'an dernier, mais avec les JO, le championnat va se mettre en pause pendant plus de vingt jours entre le 2 et le 24 février.

Autant dire qu'il sera nécessaire d'avoir mis des points au chaud, puisqu'il ne restera plus que six journées de saison régulière après le grand rassemblement italien qui verra le retour des stars de la NHL.

Le «Z» pour la passe de trois

Dans ce contexte un peu particulier, ce sera tout de même la chasse aux Lions. Parce que les deux dernières finales ont vu Zurich et Lausanne se battre pour le titre, et qu'à chaque fois ce sont les Alémaniques qui l'ont emporté.

Peuvent-ils réussir la passe de trois, exploit qui n'a plus été réalisé depuis les années 90 avec Kloten ? Leur contingent n'a pas massivement évolué, mais ils ont tout de même perdu deux pièces importantes avec Lammikko et Rohrer. Le Finlandais patinera chez les Devils de Hischier, tandis que le jeune Autrichien va tenter de se faire une place au sein du Canadien de Montréal.

La formation entraînée par Marco Bayer a donc perdu un peu de puissance offensive. Mais son ossature demeure extrêmement solide avec Hrubec aux buts, Lehtonen et Kukan derrière et le duo Malgin-Andrighetto devant.

Le LHC devrait être offensif

A Lausanne aussi certains cadres sont partis. Glauser (Fribourg), Frick (Davos), Bozon (Genève), Raffl (Salzbourg) et Genazzi (retraite) ont quitté les bords du Léman. Zehnder (Zurich), Baragano (Rapperswil) et Sansonnens (Rimouski) auront pas exemple de grandes chaussures à remplir.

Mais le directeur John Fust, prolongé jusqu'en 2029, a réussi à attirer Austin Czarnik (Berne) et Sami Niku (Kloten) tout en signant Erik Brännström, un défenseur suédois très offensif passé en son temps par Langnau lors de la saison du covid. Le retour d'Amérique du Nord du gardien Connor Hughes, pour 5 ans, permet au LHC de compter deux excellents portiers avec Kevin Pasche qui s'est affirmé la saison dernière. Mais cette solution à deux très bons derniers remparts est-elle viable sur le long terme?

Zoug bien armé

Parmi les chasseurs de Lions patentés, Zoug et Genève paraissent les mieux armés. En Suisse centrale, on a fait venir le serial buteur d'Ambri Dominik Kubalik. Autant dire qu'avec un meilleur casting, le champion du monde tchèque de 2024 a de quoi s'exprimer.

A Zoug, où Michael Liniger remplace Dan Tangnes à la barre, on mise sur les joueurs de l'Est avec Jan Kovar et Daniel Vozenilek, mais aussi avec les nouveaux David Sklenicka (Lausanne) et Tomas Tatar, attaquant slovaque de 34 ans débarquant de NHL et des New Jersey Devils. Il y aura de l'expérience avec aussi les Hofmann, Martschini, Herzog, Künzle et autres Senteler.

Genève, plus de 30 ans bienvenus

L'expérience, c'est aussi le mot qui ressort lorsque l'on se penche sur le contingent genevois. Pour ne pas revivre les déconvenues des deux dernières saisons, le directeur sportif Marc Gautschi est allé chercher du trentenaire. Jan Rutta (35 ans), Dave Sutter (33 ans), Jason Akeson (35 ans), Taylor Beck (34 ans), Tim Bozon (31 ans) et Jimmy Vesey (32 ans) ne sont pas de jeunes premiers. Jesse Puljujärvi (27 ans) et Vili Saarijärvi (28 ans) ont eux aussi quelques kilomètres au compteur.

Mais les Grenat ont surtout rapatrié le gardien Stéphane Charlin, excellent avec Langnau la saison passée et très bon pour son premier Championnat du monde avec la Suisse. Le potentiel est là, mais les Aigles auront la pression. Heureusement, ils pourront s'appuyer sur le retour de leur capitaine Noah Rod après une saison blanche en raison d'une blessure.

A Fribourg, on espère bien revivre une demi-finale comme les deux dernières années. Mais on espère surtout aller plus haut avec le nouvel entraîneur suédois Roger Rönnberg. Les arrivées de Glauser, Johnson, Kapla et Nemeth en défense laissent à penser que Reto Berra sera bien protégé pour sa dernière année sous le maillot des Dragons. Julien Sprunger vivra lui certainement sa dernière saison tout court. Le doyen de National League, qui aura 40 ans en janvier prochain, voudrait enfin amener le titre à Gottéron.

Bienne va devoir se battre, Ajoie aussi

Dans une National League ultra-compétitive, tout peut arriver. La moindre baisse de régime peut coûter cher, surtout avec cette coupure olympique. A Bienne, on prie pour que Gaëtan Haas puisse retrouver le jeu à la suite d'une vilaine commotion.

Le directeur sportif Martin Steinegger est allé chercher deux défenseurs assez offensifs en la personne du Suédois Linus Hultström et du Finlandais Oskari Laaksonen. Mais si les joueurs suisses performent moins bien, il faudra se reposer sur Lias Andersson et l'éternel Toni Rajala. Est-ce que cela suffira pour aller en play-in?

Du côté d'Ajoie, l'arrivée de Killian Mottet va faire du bien avec enfin un très solide joueur suisse, mais les Jurassiens vont beaucoup se reposer sur leurs étrangers. Jerry Turkulainen avait enchanté la ligue avant de se blesser, et il n'est pas dit qu'il puisse commencer le championnat à temps.

Greg Ireland va devoir croiser les doigts pour que son power-play marche fort. Heureusement pour les Ajoulots, Langnau semble avoir perdu pas mal de substance à l'intersaison avec les départs de Charlin, Saarijärvi et Saarela. Assez pour que les Jurassiens évitent la 14e place ?

