Fribourg-Gottéron a refait le coup jeudi en s'imposant à Lausanne lors de l'acte III des demi-finales des play-off de National League (3-2 ap). Menés 2-0, les Dragons ont trouvé le moyen de renverser les Lions vaudois malgré l'absence de Lucas Wallmark.

L’éternel Julien Sprunger a délivré les Fribourgeois en prolongation. ats

Keystone-SDA ATS

Il était 23h58 à Malley quand Julien Sprunger a mis fin au suspense. Après 33'42 de prolongation, l'emblématique capitaine fribourgeois a dû s'y reprendre à deux fois, mais il a finalement envoyé le puck dans la lucarne du portier du LHC Kevin Pasche.

«On revient de loin, mais je crois que la victoire est méritée», a lâché le numéro 86 des Dragons, assis et essoufflé, quelques minutes plus tard devant les médias. «On a montré un visage beaucoup plus solide et plus offensif à partir du deuxième tiers-temps. Et notre force mentale a fait la différence», a-t-il analysé.

Fribourg-Gottéron, qui mène désormais 2-1 dans cette série romande, est décidément à l'aise dans l'antre des Lions, pourtant l'un des bastions les mieux défendus du pays. Les Fribourgeois ont remporté leurs trois derniers matches à Lausanne en comptant celui gagné lors de l'avant-dernière journée de la saison régulière (2-0, le 27 février).

«Une petite gifle»

Et cette fois, l'équipe entraînée par Lars Leuenberger a réussi son tour sans l'un de ses deux meilleurs éléments, le Suédois Lucas Wallmark. Touché lors de l'acte II à Fribourg, le centre de 29 ans ne patinera plus cette saison. Il a laissé son maillot de top-scorer à son compère et compatriote Marcus Sörensen.

«Il a annoncé la nouvelle à toute l'équipe dans le vestiaire ce matin (réd: jeudi). Ça a mis un petit coup au moral, une petite gifle à tout le monde, car on sait que c'est un joueur hyper important pour nous», a expliqué Sprunger. D'autant plus que Fribourg était déjà privé de son autre centre suédois Jacob de la Rose, blessé en quart de finale contre Berne.

Les Dragons ont naturellement eu besoin d'un peu de temps pour s'adapter à l'absence de leur maître à jouer. Mais c'est bien le Canadien Linden Vey, suppléant de Wallmark au centre de la ligne de parade fribourgeoise, qui a offert le puck du 2-2 à Yannick Rathgeb à la 59e minute au terme d'une action qui a suscité la colère du public lausannois, ce dernier réclamant un coup de sifflet pour une obstruction de Christoph Bertschy sur Pasche.

La force du collectif

«Il nous manque deux joueurs capitaux. On a déjà réussi à atteindre les demi-finales sans de la Rose. Maintenant, on veut passer l'étape suivante sans +Walli+», a déclaré Lars Leuenberger, qui devra peut-être se passer également de Maximilian Streule et Nathan Marchon samedi à Fribourg. Les deux Suisses n'ont pas terminé la partie jeudi, tout comme l'Autrichien Michael Raffl dans le camp lausannois.

Au vu de l'état d'esprit affiché à Malley, les Dragons trouveront sans doute les ressources pour pallier d'autres absences. «C'est vraiment la marque de fabrique de notre équipe», a assuré Julien Sprunger.

«On voit un Andreas Borgman qui n'avait plus joué depuis longtemps, qui a vécu une période difficile, faire un excellent match. On voit un Daniel Ljunggren, qui est passé de la quatrième à la deuxième ligne, travailler comme un fou chaque soir. Tout le monde est prêt à remplir le rôle qu'il faut pour l'équipe», a conclu le héros de l'acte III.

«On en est capables»

Dans le camp vaudois, l'entraîneur canadien Geoff Ward ne s'est pas épanché à l'issue d'une défaite dont il assure ne pas retirer de frustration. «Ils ont marqué un but de plus que nous», s'est-il contenté de répondre lorsqu'il lui a été demandé d'analyser la partie.

Son attaquant Jason Fuchs s'est lui montré moins taciturne, regrettant que le LHC ne soit pas parvenu à plier le match avant le réveil des Dragons. «En prolongations, ça peut aller dans les deux sens. C'est la loi du sport, c'est comme ça. Il va falloir aller gagner un match à Fribourg. On en est capables, on l'a déjà fait», a lâché le numéro 14.

Cette équipe de Lausanne possède aussi des ressources, comme elle l'a démontré en se qualifiant pour le dernier carré au septième match face à Langnau. L'année dernière, les Lions avaient aussi perdu une fois à Malley en deuxième prolongation, avant de finalement remporter leur quart de finale contre Davos.

Alors que la tension commence à monter dans cette série, comme en témoignent les nombreuses passes d'armes que se sont échangées les protagonistes jeudi, le LHC parviendra-t-il à rivaliser avec la force de caractère des Dragons?