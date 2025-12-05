  1. Clients Privés
Swiss League Le HCC s’impose et le haut du classement se resserre

ATS

5.12.2025 - 23:58

Ca se ressert en tête de la Swiss League. Et ça grâce au HC La Chaux-de-Fonds qui est allé battre le leader Thurgovie 4-0.

Le HC La Chaux-de-Fonds est allé battre le leader Thurgovie 4-0 (illustration).
Le HC La Chaux-de-Fonds est allé battre le leader Thurgovie 4-0 (illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.12.2025, 23:58

Un succès qui s'est dessiné après la mi-match. Mais en un peu plus de deux minutes, Chiriaev et Imesch ont permis aux Abeilles de s'échapper. Le HCC validera sa victoire au troisième tiers grâce aux frères Loosli.

Mais cette défaite thurgovienne profite aussi à Sierre, dauphin des Alémaniques à désormais quatre longueurs. Les Valaisans, menés 2-1, ont réalisé un superbe tiers médian avec quatre réussites. Ils se sont finalement imposés 6-2 avec six buteurs différents.

Dans les autres matches, Olten a étrillé Arosa 9-3, Viège a écarté les GCK Lions 5-2 et Coire s'est joué de Bâle 4-0.

