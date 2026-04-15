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National League Le Lausanne HC prolonge l’un de ses étrangers «exemplaires»

ATS

15.4.2026 - 15:14

Lausanne a prolongé le contrat de Drake Caggiula pour deux ans, jusqu'au terme de la saison 2027-28.

Lausanne a prolongé le contrat de Drake Caggiula pour deux ans.
Lausanne a prolongé le contrat de Drake Caggiula pour deux ans.
KEYSTONE

Keystone-SDA

15.04.2026, 15:14

15.04.2026, 15:24

L'ailier de 31 ans a séduit au cours de la saison écoulée par «son comportement exemplaire et sa dimension physique digne de son expérience NHL», souligne le club. Le véloce attaquant a marqué 19 buts en 53 matches au cours de la saison passée.

«Cette première année en Suisse a été une véritable réussite, tant sur le plan personnel que familial. Au cours des deux prochaines saisons, j’espère pouvoir apporter toute mon expérience à cette équipe et continuer d’adopter un leadership de qualité envers mes coéquipiers», relève l'intéressé dans le communiqué.

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