Lausanne a prolongé le contrat de Drake Caggiula pour deux ans, jusqu'au terme de la saison 2027-28.

Lausanne a prolongé le contrat de Drake Caggiula pour deux ans. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'ailier de 31 ans a séduit au cours de la saison écoulée par «son comportement exemplaire et sa dimension physique digne de son expérience NHL», souligne le club. Le véloce attaquant a marqué 19 buts en 53 matches au cours de la saison passée.

«Cette première année en Suisse a été une véritable réussite, tant sur le plan personnel que familial. Au cours des deux prochaines saisons, j’espère pouvoir apporter toute mon expérience à cette équipe et continuer d’adopter un leadership de qualité envers mes coéquipiers», relève l'intéressé dans le communiqué.