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NHL Carolina blanchit Philadelphie et prend les devants

ATS

3.5.2026 - 06:51

Carolina a entamé de manière idéale la demi-finale de la Conférence Est de NHL qui l'oppose à Philadelphie. Les Hurricanes se sont imposés 3-0 samedi à Raleigh dans l'acte I de la série.

Keystone-SDA

03.05.2026, 06:51

03.05.2026, 07:14

Meilleure équipe de la saison régulière à l'Est, les Canes ont maîtrisé leur sujet face à des Flyers qui n'ont cadré que 9 tirs au cours des deux premiers tiers-temps. Ils menaient ainsi déjà 2-0 après 7'30 de jeu grâce à des réussites de Logan Stankoven (2e) et de Jackson Blake (8e).

Homme en forme du moment, Logan Stankoven a scellé le score à la 57e, avant même que les Flyers ne puissent sortir leur gardien. Le centre canadien a inscrit au moins un but au cours des cinq derniers matches de son équipe.

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