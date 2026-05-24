  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Hockey sur glace Carolina souffre mais égalise à 1-1 face aux Habs

ATS

24.5.2026 - 06:48

Nikolaj Ehlers a offert la victoire à Carolina en prolongation samedi
Nikolaj Ehlers a offert la victoire à Carolina en prolongation samedi
ATS

Carolina a égalisé à 1-1 dans la finale de la Conférence Est de NHL qui l'oppose à Montréal. Mais les Hurricanes n'ont forcé la décision qu'en prolongation dans l'acte II samedi.

Keystone-SDA

24.05.2026, 06:48

C'est l'ancien Biennois Nikolaj Ehlers qui a offert cette victoire indispensable aux Canes en marquant le 3-2 après 3'29 de jeu supplémentaire. Le fils de Heinz a trompé le gardien des Canadiens Jakub Dobes d'un tir autant puissant que précis.

L'attaquant danois, qui a rejoint la franchise de Raleigh l'été dernier après avoir passé dix ans sous le maillot de Winnipeg, avait déjà inscrit le 2-1 pour Carolina à la 38e minute. Il a ainsi doublé son total de buts sur ces play-off en un match.

Les Hurricanes, qui avaient eu droit à 11 jours de repos avant un match 1 perdu 6-2 jeudi, ont toujours fait la course en tête samedi. Montréal est revenu deux fois au score, grâce à un doublé de Josh Anderson (12e 1-1, 53e 2-2), mais a subi une défaite logique.

Les Habs n'ont ainsi adressé que 12 tirs en direction de Frederik Andersen tout au long de cette rencontre, et aucun en prolongation. Les Hurricanes ont imposé un «forechecking» agressif pour dominer les débats, forçant finalement la décision en «overtime» sur leur 26e tir cadré dans cette partie.

Carolina, qui avait «balayé» Ottawa puis Philadelphie dans les deux premiers tours de ces séries finales, a notamment empêché les Canadiens de développer son jeu de transition samedi. Les Hurricanes espèrent poursuivre sur leur lancée à Montréal, où se dérouleront les deux prochains matches de cette finale de Conférence.

Les plus lus

La Californie craint toujours l'explosion d'une cuve
La mère et son compagnon en détention
«On ne va pas faire la ola» — Bertschy et la Suisse en mission