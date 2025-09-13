  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Soirée de fête pour Lausanne, Genève et Fribourg

ATS

13.9.2025 - 22:12

Soirée de rêve pour les Romands en National League pour la 3e journée. Lausanne s'est imposé 3-0 contre Ambri, Genève a battu Kloten 4-2, alors que Fribourg a écarté Bienne 4-0.

Austin Czarnik et le LHC ont été bien payés à Ambri-Piotta.
Austin Czarnik et le LHC ont été bien payés à Ambri-Piotta.
KEYSTONE

Keystone-SDA

13.09.2025, 22:12

13.09.2025, 22:22

En Léventine, les Vaudois ont été bien payés lors du tiers initial. Ainsi à la 16e, Czarnik a pu s'y reprendre à deux fois pour battre Gilles Senn et alors que les joueurs de Geoff Ward n'avaient pas proposé un jeu très convaincant avant cela.

La partie s'est équilibrée au cours de la période médiane, mais ce sont bien les Lions qui ont doublé la mise en power-play à la 35e. Rochette a tiré au but et Senn a été trop léger sur cet envoi.

National League. Les Lausannois ne font pas dans la dentelle face à Fribourg

National LeagueLes Lausannois ne font pas dans la dentelle face à Fribourg

Dans les rangs lausannois, c'est le box-play qui s'est mis en évidence avec quatre pénalités tuées. Le LHC réalise un week-end plein avec six points. Titularisé devant la cage, Kevin Pasche a signé un premier blanchissage.

Doublé de Bozon

A Genève, on aime les fins de match à suspense. Après une victoire contre Ajoie qui a mis du temps à se dessiner mardi dernier (5-3), les Aigles ont un peu vécu la même chose face à Kloten. Là aussi, les joueurs de Yorick Treille l'ont emporté avec deux buts d'écart (4-2) avec un but dans la cage vide.

La légion finlandaise s'est de nouveau signalée avec un but de Manninen et un autre de Granlund. Mais la réussite la plus importante fut sans nul doute celle de Tim Bozon pour le 2-1 (33e). Non seulement parce qu'il a permis aux Genevois de reprendre les devants, mais surtout pour avoir répondu de la plus belle des manières à une banderole de certains fans grenat qui ont fait savoir avant la rencontre à l'ancien attaquant du LHC qu'il n'était visiblement pas le bienvenu aux Vernets. L'attaquant franco-suisse a fait un deuxième pied de nez en inscrivant le 4-2.

Fribourg se reprend

L'air de sa patinoire a fait du bien à Gottéron, 24 heures après avoir été battu à Lausanne. La réception de Bienne a offert aux Dragons une occasion de marquer trois points avec un succès 4-0.

L'action de la soirée fut assurément le 2-0 des Fribourgeois (45e). Sur une pénalité différée à l'encontre de Simon Seiler, le gardien de Bienne Luis Janett est sorti de son but pour permettre à un sixième joueur de champ de monter sur la glace. Sauf que les Seelandais se sont mélangé les crayons en phase offensive et ont réussi à envoyer le puck dans leur cage déserte.

National League. Coup dur pour Gottéron, privé d’un de ses piliers plusieurs mois

National LeagueCoup dur pour Gottéron, privé d’un de ses piliers plusieurs mois

Avant ce but gag, c'est l'éternel Julien Sprunger qui avait ouvert le score à la 6e. Le but de la sécurité est lui tombé à la 48e de la crosse de Sandro Schmid, avant un nouveau doublé de Sprunger

Zoug perd pied

Pas de souci pour Zurich qui continue son début de saison parfait avec une troisième victoire de rang. Les Lions ont dominé Lugano 5-1. Berne a de son côté subi la loi de Rapperswil. Les Saint-Gallois se sont imposés 2-1.

Dans le dernier match de la soirée, Zoug a lâché ses premiers points en se faisant dominer par Langnau 4-3 ap. Et dire que les Zougois menaient 3-0 à la 38e... C'est Pesonen qui a marqué le but de la victoire à 15 secondes de la fin de la prolongation.

Les plus lus

«Même l’arbitre s’est excusé...» - Le Servette FC lésé à Zurich !
France: Lecornu revient sur l'épineuse question des jours fériés
«Probablement la plus grande manif d'extrême droite jamais organisée au Royaume-Uni»
Cette fillette mystérieuse est-elle la prochaine souveraine de la Corée du Nord ?
Un vocal envoyé par erreur met les enquêteurs sur une piste macabre

National League