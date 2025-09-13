Soirée de rêve pour les Romands en National League pour la 3e journée. Lausanne s'est imposé 3-0 contre Ambri, Genève a battu Kloten 4-2, alors que Fribourg a écarté Bienne 4-0.

Austin Czarnik et le LHC ont été bien payés à Ambri-Piotta. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

En Léventine, les Vaudois ont été bien payés lors du tiers initial. Ainsi à la 16e, Czarnik a pu s'y reprendre à deux fois pour battre Gilles Senn et alors que les joueurs de Geoff Ward n'avaient pas proposé un jeu très convaincant avant cela.

La partie s'est équilibrée au cours de la période médiane, mais ce sont bien les Lions qui ont doublé la mise en power-play à la 35e. Rochette a tiré au but et Senn a été trop léger sur cet envoi.

Dans les rangs lausannois, c'est le box-play qui s'est mis en évidence avec quatre pénalités tuées. Le LHC réalise un week-end plein avec six points. Titularisé devant la cage, Kevin Pasche a signé un premier blanchissage.

Doublé de Bozon

A Genève, on aime les fins de match à suspense. Après une victoire contre Ajoie qui a mis du temps à se dessiner mardi dernier (5-3), les Aigles ont un peu vécu la même chose face à Kloten. Là aussi, les joueurs de Yorick Treille l'ont emporté avec deux buts d'écart (4-2) avec un but dans la cage vide.

La légion finlandaise s'est de nouveau signalée avec un but de Manninen et un autre de Granlund. Mais la réussite la plus importante fut sans nul doute celle de Tim Bozon pour le 2-1 (33e). Non seulement parce qu'il a permis aux Genevois de reprendre les devants, mais surtout pour avoir répondu de la plus belle des manières à une banderole de certains fans grenat qui ont fait savoir avant la rencontre à l'ancien attaquant du LHC qu'il n'était visiblement pas le bienvenu aux Vernets. L'attaquant franco-suisse a fait un deuxième pied de nez en inscrivant le 4-2.

Fribourg se reprend

L'air de sa patinoire a fait du bien à Gottéron, 24 heures après avoir été battu à Lausanne. La réception de Bienne a offert aux Dragons une occasion de marquer trois points avec un succès 4-0.

L'action de la soirée fut assurément le 2-0 des Fribourgeois (45e). Sur une pénalité différée à l'encontre de Simon Seiler, le gardien de Bienne Luis Janett est sorti de son but pour permettre à un sixième joueur de champ de monter sur la glace. Sauf que les Seelandais se sont mélangé les crayons en phase offensive et ont réussi à envoyer le puck dans leur cage déserte.

Avant ce but gag, c'est l'éternel Julien Sprunger qui avait ouvert le score à la 6e. Le but de la sécurité est lui tombé à la 48e de la crosse de Sandro Schmid, avant un nouveau doublé de Sprunger

Zoug perd pied

Pas de souci pour Zurich qui continue son début de saison parfait avec une troisième victoire de rang. Les Lions ont dominé Lugano 5-1. Berne a de son côté subi la loi de Rapperswil. Les Saint-Gallois se sont imposés 2-1.

Dans le dernier match de la soirée, Zoug a lâché ses premiers points en se faisant dominer par Langnau 4-3 ap. Et dire que les Zougois menaient 3-0 à la 38e... C'est Pesonen qui a marqué le but de la victoire à 15 secondes de la fin de la prolongation.