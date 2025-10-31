Berne devra se passer jusqu'à la fin de l'année du défenseur Samuel Kreis et de l'attaquant Marco Müller.

Marco Müller (à droite) ne rejouera plus cette année. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Comme l'a annoncé le club, actuellement 12e du classement de National League et en pleine crise, les deux joueurs seront indisponibles pendant plusieurs semaines en raison d'une blessure au haut du corps.

Blessés, Simon Moser et Miro Aaltonen sont également toujours indisponibles pour le SCB. Benjamin Baumgartner est quant à lui forfait pour ce week-end en raison d'une blessure au bas du corps.