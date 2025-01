La Coupe Spengler 2024 a été un franc succès avec une patinoire pleine à craquer pour les onze matches disputés à Davos. Rien d'étonnant à ce que le président du comité d'organisation Marc Gianola ne parle que de détails à améliorer à l'heure du bilan.

Julien Sprunger soulevant la coupe. KEYSTONE

Comment la Coupe Spengler peut-elle encore grandir?

«La Coupe Spengler fonctionne très bien, mais c'était déjà le cas quand j'ai pris mes fonctions. Nous avons quand même pu trouver des petits détails à améliorer: rénovation de la patinoire, nouvelle salle d'entraînement, un nouveau bâtiment VIP qui est unique dans le business de l'événementiel. Et nous allons à nouveau trouver des détails à peaufiner pour développer encore et toujours la Coupe Spengler, comme cela a été fait avant nous au cours de ses 101 ans d'histoire»

Qu'est-ce qui vous a surpris cette année?

«Le niveau sportif était tellement équilibré qu'aucune équipe n'a vraiment chuté. Et l'aventure de Straubing est bien sûr sensationnelle. Quand on arrive ici, qu'on perd les deux premiers matchs et qu'on élimine ensuite les favoris jusqu'à atteindre la finale, c'est évidemment génial»

Qui sera de la partie l'année prochaine?

«En tant que finaliste, Fribourg-Gottéron recevra bien sûr à nouveau une invitation. Il faudra voir s'ils pourront venir car ils nous ont déjà averti qu'ils seraient très occupés avec l'organisation du Mondial en 2026. Nous aurons certainement une équipe finlandaise, le Team Canada, Davos, une deuxième équipe suisse. Ensuite, il faudra encore trouver une équipe en République tchèque. Il y a tout un tas de candidatures.»

Y aura-t-il à nouveau une formation suédoise?

«En Suède, nous devons encore nous mettre d'accord avec la ligue pour un accord. Le processus est en cours et nous ne sommes pas encore au clair.»

Le Team Canada fait face à certains défis, notamment le fait qu'il y a de moins en moins de joueurs canadiens en Suisse...

«Nous avions aussi l'impression que cela pouvait être un problème pour eux, mais nous avons vu qu'ils pouvaient se débrouiller sans avoir besoin de joueurs évoluant en Europe. Si cela continue, leur présence n'est pas en danger. Il serait en tout cas difficile de mettre fin à 40 ans d'histoire.»

Les trois dernières éditions ont été remportées par une équipe helvétique, qu'est-ce que cela signifie?

«Cela montre que le hockey suisse est très compétitif. L'année dernière, une formation helvétique a remporté la Ligue des champions et la Suisse est arrivée en finale du Championnat du monde. Il y a 30 ans, nous étions très loin de tout cela. Cela montre quand même que de grands progrès ont été accomplis. J'aime toujours citer l'exemple de notre défaite 10-1 en décembre 1995 contre la Finlande, alors championne du monde. Désormais, une défaite 2-1 dans un match de l'Euro Hockey Tour apparaît comme décevant.»