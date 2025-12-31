  1. Clients Privés
Milan-Cortina 2026 Le Canada emmène son diamant brut de 19 ans aux Jeux

ATS

31.12.2025 - 18:42

Révélation de la saison en NHL, Macklin Celebrini fait partie des 25 joueurs retenus par Hockey Canada en vue des JO de Milan-Cortina 2026.

Keystone-SDA

31.12.2025, 18:42

31.12.2025, 19:53

L'attaquant de 19 ans a réussi 60 points en 39 matches sous le maillot des Sharks.

Celebrini est le troisième meilleur compteur de la ligue derrière Connor McDavid et Nathan MacKinnon, lesquels font évidemment partie de la sélection canadienne dévoilée mercredi. Le no 1 de la draft 2024 est l'un des six joueurs retenus qui ne faisaient pas partie de l'équipe alignée en février dernier dans le Tournoi des 4 Nations.

Le Canada figure dans le groupe A du tour préliminaire des Jeux en compagnie notamment de la Suisse, que les Canadiens affronteront le 13 février. La formation à la feuille d'érable entamera son tournoi olympique le 12 février face à la Tchéquie.

