Finalistes du championnat en 2023, Genève et Bienne ont manqué les play-off cette saison en finissant 12e et 11e. Il va falloir se remettre en question cet été.

Une saison à oublier pour les joueurs servettiens. ats

Keystone-SDA, jfd, ats ATS

Terminer par une claque 5-1 à Berne samedi soir est forcément douloureux pour les Aigles. Champions voici deux ans, vainqueurs de la Champions League la saison passée, les Grenat sont en vacances le 1er mars après une saison ratée. Malgré un effectif cinq étoiles, les Genevois n'ont pas réussi à accrocher le bon wagon. Même le licenciement de Jan Cadieux fin décembre n'a pas eu l'effet escompté.

Sans surprise, le directeur sportif Marc Gautschi a dressé un bilan forcément négatif. «C'est très mauvais, explique l'ancien joueur de 42 ans à «Blick». Il n'y a pas d'excuses. A la fin, tout ce qu'on a construit depuis la finale face à Zoug il y a cinq ans, à savoir notre culture ou le respect qu'on avait gagné dans cette ligue, on l'a jeté à la poubelle avec une saison pareille.»

La faute des joueurs

Dans les pronostics d'avant-saison, le GSHC était souvent classé parmi les quatre meilleures équipes. Mais le club n'a jamais joué selon son impressionnant potentiel. Défenseur habituellement ultra dominant et auteur de 38 points la saison passée, Sami Vatanen n'en a inscrit que 19 (3 buts).

«Le mois de janvier, avec autant de blessés et 17 matches, nous coûte un peu la saison, estime Gautschi. On n'a presque jamais joué à notre niveau. Il y a seulement à la fin, lorsqu'on a joué avec le couteau sous la gorge, qu'on a montré du beau jeu. C'était le vrai Genève qu'on voulait voir.»

Au moment de désigner des responsables, le directeur sportif n'hésite pas: «C'est un peu facile de toujours s'en prendre au coach, au directeur sportif ou aux dirigeants. Mais c'est la faute des joueurs. Combien d'entre eux ont eu de bonnes saisons chez nous depuis deux ans?» Gautschi admet n'avoir pas procédé à suffisamment de changements après la 10e place de la saison passée et malgré la victoire en Champions League.

Grise mine dans le Seeland

Dans une ligue de plus en plus compétitive, Bienne n'a jamais pu véritablement s'installer dans le haut du classement sous la houlette de son nouveau coach suédois, Martin Filander. La commotion cérébrale d'un joueur aussi important que Gaëtan Haas, qui a manqué presque toute la saison, n'a pas aidé.

Le rendement des joueurs étrangers fut en-deçà des attentes. Yakovenko avec ses 20 points mais seulement deux buts et Aleksi Heponiemi, 18 pts (6 buts) en 37 matches, n'ont pas assez pesé. L'arrivée en cours de saison d'Anthony Greco (12 buts en 24 matches) fut trop tardive. Et parmi les joueurs suisses ou à licence suisse, seuls Fabio Hofer (33 pts, 17 buts) et Johnny Kneubühler (27 pts, 9 buts) peuvent partir en vacances avec le sentiment du devoir accompli.