Sans Suomela, Oksanen assume «C'est plutôt chouette de jouer avec tout le monde»

ATS

12.9.2025 - 23:14

Auteur de quatre assists lors de la victoire du LHC (5-1) contre Fribourg, Ahti Oksanen n'a pas ménagé ses efforts. Et le Finlandais a été récompensé, même sans son partenaire Antti Suomela.

IMAGO/Mediafab.ch

Keystone-SDA

12.09.2025, 23:15

Cinq buts pour les Vaudois, cinq marqueurs différents. Mais un nom apparaît pourtant sur les quatre premières réussites, celui d'Oksanen. Le Finlandais a semblé être chaque fois au bon endroit pour ce premier match de championnat à domicile. «On faisait tourner les lignes histoire de trouver la bonne combinaison, analyse l'ailier finlandais. C'est plutôt chouette de jouer avec tout le monde, surtout quand chaque joueur sait ce qu'il doit faire, ce qui était le cas ce soir. J'ai quatre assists, mais c'est surtout positif de voir que chacun a pu se mettre en valeur.»

Que ce soit avec des joueurs talentueux comme Czarnik, Rochette ou Brännström, ou des travailleurs comme Bougro et Hügli, Oksanen a fait en sorte de mettre ses coéquipiers dans de bonnes dispositions. Pas forcément surprenant, mais plutôt encourageant de voir que le Nordique sait jouer sans Suomela à ses côtés.

Apprendre à connaître les autres

«Dès le début de la préparation cette saison, c'était un peu bizarre, parce que j'avais l'habitude de jouer avec Suomela et Riat depuis le premier jour où je suis arrivé à Lausanne l'année passée, explique-t-il. Là, ça fait deux mois qu'on a repris et je n'ai pas encore eu l'occasion de jouer avec Suomela. Mais j'ai eu pas mal de temps pour connaître mes autres compères de ligne et ce n'est plus du tout un problème maintenant.»

Parmi les attaquants lausannois, Oksanen semble essentiel par sa capacité à proposer un hockey solide. Le type de hockey que l'on retrouve en play-off, lorsque temps et espaces sont réduits. «Je crois que je peux aider n'importe qui avec mon jeu, conclut-il. Je vais créer des espaces pour les autres. C'est vraiment l'une de mes forces. C'est ce dont ce que l'équipe a besoin. La saison passée, peut-être qu'on avait davantage besoin de moi comme d'un buteur et cette année je vais peut-être contribuer de manière un peu différente.» A vérifier samedi au Tessin lors du déplacement à Ambri.

