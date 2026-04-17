A l’heure du dénouement des play-off de National League, tout un canton retient son souffle ! En effet, pour la cinquième fois de son histoire, Fribourg-Gottéron se retrouve à quatre victoires d’un titre de champion qui lui échappe encore et toujours.

De 2006 à 2015, René Matte a passé neuf saisons sur le banc de Fribourg-Gottéron. ats

En 2013, à l’occasion de leur dernière finale, les Dragons avaient subi la loi du CP Berne. Entraineur-assistant de Hans Kossmann à l’époque, René Matte revient sur cette série et évoque la finale de 2026 pour blue Sport.

Quels sont vos souvenirs par rapport à cette série perdue 4-2 par les Dragons face au CP Berne ?

«Cette série a vraiment été très défensive. Nous avions réussi à revenir à 2-2. A ce moment-là, je dirais que tout le monde pensait qu’on avait fait le plus dur. Malheureusement, nous avions perdu l’acte V sur le score de 3-2. Ensuite, Berne a triomphé en se montrant très fort à domicile lors du match VI.»

Que vous avait-il manqué pour prendre la mesure des Bernois ?

«Ils avaient davantage de profondeur de banc notamment au niveau des défenseurs. Ils possédaient aussi un Marco Bührer en état de grâce devant les filets. Globalement, je dirais qu’ils avaient plus d’expérience dans la mesure où ils avaient l’habitude de jouer des matches pour le titre.»

Le canton de Fribourg vit pour «ses» Dragons. Aviez-vous ressenti l’engouement pour le club croître encore davantage lors de cette finale ?

«L’engouement autour de l’équipe avait commencé dès le début des play-off. Bien entendu, cela motive et aide l’équipe. Cependant, cette ferveur amène aussi une petite pression supplémentaire qui peut affecter certains joueurs.»

Le Fribourg-Gottéron millésime 2026 est-il mieux armé que celui de 2013 pour enfin remporter un titre de champion ?

«Par rapport aux dernières années, les Fribourgeois ont une plus grande profondeur de banc et un jeu plus physique donc mieux adapté aux play-off. En revanche, même si tu fais toutes les comparaisons du monde et que l’équipe de 2026 est peut-être meilleure que celle de 2013, il faut garder à l’esprit que Fribourg-Gottéron doit affronter une redoutable équipe de Davos en finale. Les Grisons sont difficiles à manœuvrer avec un jeu basé sur la vitesse avec des joueurs talentueux autant en défense qu’en attaque. C’est un gros morceau !»

Vainqueur de la saison régulière et souverain en play-off, Davos surfe sur la vague du succès. Les protégés de Josh Holden ont-ils réellement un point faible cette année ?

«Force est de constater que les Davosiens ont réussi une saison vraiment incroyable. Cette équipe est très complète. Malgré tout, ils ne sont pas à l’abri de blessures qui peuvent affaiblir leur effectif. Pour Fribourg-Gottéron, il s’agira d’abord de se montrer studieux et de bien analyser le jeu des Grisons afin de voir ce qu’ils pourraient exploiter. Ensuite, durant la série, ils devront faire les bons ajustements pour tenter de les faire vaciller.»

Justement, quelles sont les armes de Fribourg-Gottéron pour créer la surprise ?

«Le powerplay des Fribourgeois va un petit peu mieux grâce notamment au retour de Marcus Sörensen même si tout cela manque encore de constance. Ils devront aussi être propres au niveau des sorties de zone car Davos est une équipe qui met beaucoup de pression. Il sera aussi nécessaire de limiter au maximum les surnombres.»

Les blessures de cadres comme Sandro Schmid ou Andrea Glauser ont-elles finalement eu un effet bénéfique sur le collectif fribourgeois ?

«Il est clair que c’est toujours décevant d’avoir des joueurs blessés mais cela peut permettre aussi à d’autres éléments de se mettre en lumière. Comme je l’ai dit auparavant, Fribourg-Gottéron a une plus grande profondeur de banc que les années précédentes avec des joueurs de talent qui profitent des absences enfin d’avoir plus de temps de jeu pour assumer davantage de responsabilités.»

Pour terminer, quel est votre pronostic pour cette finale ?

«Je ne suis pas le meilleur pour faire des pronostics. Je ne vais donc pas me mouiller et utiliser un joker pour répondre à cette question.»

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