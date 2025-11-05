Après avoir perdu Berni (Zurich) et Schneller (Zoug), Genève-Servette ne pouvait pas se permettre de laisser filer un autre arrière. Les Aigles ont prolongé de trois ans le contrat de Giancarlo Chanton.

Keystone-SDA ATS

Arrivé en 2021 aux Vernets, Chanton est aujourd'hui âgé de 22 ans et fait partie des défenseurs à suivre en Suisse. Patrick Fischer l'a d'ailleurs appelé pour l'Euro Hockey Tour à Tampere cette semaine.

Le Soleurois n'est pas un défenseur très prolifique. Il compte 3 points (2 buts) en 21 parties cette saison.