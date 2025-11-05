Après avoir perdu Berni (Zurich) et Schneller (Zoug), Genève-Servette ne pouvait pas se permettre de laisser filer un autre arrière. Les Aigles ont prolongé de trois ans le contrat de Giancarlo Chanton.
Arrivé en 2021 aux Vernets, Chanton est aujourd'hui âgé de 22 ans et fait partie des défenseurs à suivre en Suisse. Patrick Fischer l'a d'ailleurs appelé pour l'Euro Hockey Tour à Tampere cette semaine.
Le Soleurois n'est pas un défenseur très prolifique. Il compte 3 points (2 buts) en 21 parties cette saison.