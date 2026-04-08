Chris McSorley dans tous ses états : «C'est pratiquement de l'euphorie»

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Le HC Sierre titré Chris McSorley : «C'est pratiquement de l'euphorie»

ATS

8.4.2026 - 10:50

Sierre a remporté pour la troisième fois de son histoire le championnat suisse de 2e division en battant La Chaux-de-Fonds 4-1 dans la série. Après leur victoire décisive 4-1 à Graben mardi, les Sierrois peinaient à réaliser.

Chris McSorley a eu presque les larmes aux yeux après le titre de Sierre.
Chris McSorley a eu presque les larmes aux yeux après le titre de Sierre.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.04.2026, 10:50

Maxime Montandon n'en revenait pas. Peu après avoir remporté la finale de Swiss League, le capitaine valaisan était extatique: «Nous avons réalisé une année formidable en gagnant le championnat et les play-off. C'est fantastique de gagner à la maison, l'ambiance à Graben donne des frissons.»

Swiss League. Le trophée reste en Valais : Sierre sacré champion après 58 ans d'attente !

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Gonflé à bloc, le défenseur s'est réjoui du chemin parcouru: «Nous avons créé un bon groupe et maintenant, on va construire lors des années à venir pour rester parmi les meilleures équipes de la ligue». Pour lui, la réussite valaisanne suit une logique implacable. «Nous avons été constants toute la saison, nous n'avons pratiquement pas eu de baisses de régime», s'est-il félicité.

Son coéquipier Julien Privet a tenu à féliciter La Chaux-de-Fonds, mais comme son capitaine, l'esprit était déjà à la reconquête. «On a fait une très grosse saison, il faudra la répéter», s'est exclamé l'ex-joueur du HCC. «Mais maintenant, on va profiter et fêter cela», a-t-il ajouté.

Chris McSorley euphorique

L'entraîneur de Sierre Chris McSorley n'a pas caché sa joie au terme de la partie. «C'est pratiquement de l'euphorie. Toute l'équipe a travaillé dur, il y a eu tellement de pression pour que l'on gagne cette année», a déclaré l'ex-technicien de Genève-Servette. «Nous devions montrer au public que nous étions capables de gagner ce championnat. Nous pouvons nous focaliser sur la promotion dans les années à venir, car le Valais est une région de hockey. Je suis très fier de mon staff et de mes joueurs» s'est-il ému.

Désormais, le coach canadien venu de l'Ontario souhaite emmener Sierre plus haut. «La prochaine étape est de rénover cette patinoire de Graben, afin que le rêve de la promotion puisse devenir réalité», a déclaré sans détour McSorley. Acceptée à plus de 60% par la population de la Ville de Sierre en juin 2025, la future «Valais Arena», dotée de 6500 places, devrait être livrée d'ici 2029, et permettrait d'envisager l'accession en National League.

Swiss League : Sierre sacré champion après 58 ans d'attente !
Swiss League : Sierre sacré champion après 58 ans d'attente !. Les Sierrois ont décroché le titre devant leur public mardi soir.

Les Sierrois ont décroché le titre devant leur public mardi soir.

Photo: KEYSTONE

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