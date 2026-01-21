Christian Dubé est le nouveau coach de Bienne jusqu'en 2027. L'ancien entraîneur de Fribourg-Gottéron prend la succession du Suédois Martin Filander, limogé lundi.

Christian Dubé reprend avec effet immédiat la responsabilité de la première équipe. Le Canadien de 48 ans a signé un contrat avec le HC Bienne jusqu’à la fin de la saison 2026/2027. 👉🏻 https://t.co/uKB5oWOCpq pic.twitter.com/sIZMhThMJG — EHC Biel-Bienne (@ehcbiel) January 21, 2026

Keystone-SDA ATS

Les Seelandais étaient dans l'urgence avec le prochain match vendredi déjà à Lausanne. Ce sera donc Christian Dubé sur le banc pour les onze derniers matches de la saison régulière, cinq avant la pause olympique et six après.

Le Canado-Suisse de 48 ans sera en mission commando. Bienne pointe actuellement à la 11e place de National League et n'est pas qualifié pour le play-in, avec deux points de retard sur Berne, 10e. Les Seelandais ont la chance d'avoir trois rencontres à domicile d'affilée les 24 (Rapperswil), 27 (Ajoie) et 30 janvier (Zurich).

Directeur sportif des Dragons de 2015 à 2024, Dubé avait pris la succession de Mark French en octobre 2019 en tant que coach. Il a porté les deux casquettes pendant près de cinq ans avant de laisser la direction sportive à Gerd Zenhäusern.

Le directeur sportif bernois Martin Steinegger est cité dans le communiqué du club: «Christian Dubé incarne un hockey actif, intense et structuré. Sous sa responsabilité, le HC Fribourg-Gottéron a pratiqué durant plusieurs saisons un jeu à haut tempo, avec une grande agressivité et des principes clairs sur la glace. Nous sommes convaincus que ce style de jeu correspond parfaitement à notre effectif ainsi qu’à l’ADN du HC Bienne. Christian apporte en outre une grande expérience, un leadership affirmé et une vision claire du développement sportif que nous souhaitons poursuivre.»