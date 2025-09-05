  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Cinq ans de plus pour Théo Rochette à Lausanne

ATS

5.9.2025 - 18:39

Théo Rochette patinera toujours pour le Lausanne Hockey Club. L’attaquant a signé un nouveau contrat de cinq ans qui le lie désormais jusqu’au printemps 2031 avec le club vaudois.

Théo Rochette fidèle au LHC.
Théo Rochette fidèle au LHC.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.09.2025, 18:39

05.09.2025, 19:30

Depuis son retour à Lausanne, son club formateur, Théo Rochette, qui est âgé de 23 ans, s’est imposé comme l’un des attaquants les plus redoutables de la National League. Son apport avec ses 28 buts et ses 33 assists a notamment permis au LHC de disputer les deux dernières finales des play-off. «Il incarne l’avenir du LHC», indique le club dans un communiqué,

Les plus lus

À Washington, le ministre américain du Commerce fustige la Suisse
Répit pour les Bains d’Ovronnaz : le tribunal de Martigny fait volte-face
Grandes firmes suisses : leur coup d’avance sur Donald Trump
«Poignardée à plusieurs reprises» : une enseignante entre la vie et la mort
Suivez le duel Suisse - Kosovo en direct
«Il n'y a qu'une solution : que l'équipe Israel se retire»