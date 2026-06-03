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National League Deux visages bien connus à la barre des ZSC Lions

ATS

3.6.2026 - 10:24

Les ZSC Lions ont annoncé mercredi leur nouveau coaching staff. Fort d'une longue expérience en NHL, le Canadien Claude Julien débarque à Zurich avec un contrat portant jusqu'en 2028 et sera assisté par René Matte.

Claude Julien et René Matte ont déjà travaillé ensemble à Ambri-Piotta lors de la saison 2022/2023.
Claude Julien et René Matte ont déjà travaillé ensemble à Ambri-Piotta lors de la saison 2022/2023.
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.06.2026, 10:24

Claude Julien est un entraîneur chevronné, comptant plus de 1000 matches à son actif comme entraîneur-chef en NHL. En 2011, il a mené les Bruins de Boston à la conquête de la Coupe Stanley. Âgé de 66 ans, il a également dirigé New Jersey et Montréal. Au cours des quatre dernières saisons, le Canadien a d'abord travaillé comme recruteur, puis comme entraîneur adjoint à Saint-Louis.

L'entraîneur a également connu le succès avec l'équipe nationale canadienne: médaille d'or olympique en 2014 et médaille d'argent au Championnat du monde en 2022. Julien avait auparavant remporté l'argent (1999) et le bronze (2000) avec l'équipe canadienne des moins de 20 ans.

René Matte en tant qu'assistant

Claude Julien sera secondé par le canado-suisse René Matte, qui a passé les neuf dernières saisons en tant qu'adjoint à Ambri. Le club zurichois souligne que Matte «travaille en Suisse depuis 20 ans et connaît parfaitement les ligues locales.»

Dans le communiqué, le directeur sportif Sven Leuenberger se réjouit de cet engagement. «Claude possède un parcours impressionnant. Partout où il est passé, il a connu le succès. Il est reconnu pour son jeu défensif solide, mais aussi pour ses transitions rapides et son talent offensif.»

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