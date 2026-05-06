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NHL L’Avalanche du Colorado double la mise face à Minnesota

ATS

6.5.2026 - 07:57

Colorado a une nouvelle fois battu Minnesota et mène 2-0 en demi-finale de Conférence. Avalanche l'a emporté 5-2 mardi et reste invaincu dans ces play-off de NHL.

Keystone-SDA

06.05.2026, 07:57

06.05.2026, 09:46

Le vainqueur de la saison régulière a pu compter sur Nathan MacKinnon pour l'emporter. Désigné homme du match, l'attaquant canadien a inscrit le 4-1 en supériorité numérique et a délivré des passes décisives sur les deux premiers buts d'Avalanche.

Après un festival offensif lors du premier acte où Colorado s'était imposé 9-6, son gardien Scott Wedgewood s'est également illustré en effectuant pas moins de 29 arrêts. Dos au mur, le Wild doit réagir dès dimanche, lors de la première des deux prochaines rencontres qui se disputeront sur sa glace.

Le premier choix de la draft pour Toronto

Par ailleurs, les Maple Leafs ont remporté la loterie de NHL mardi, leur assurant le premier choix de la draft qui aura lieu le 26 juin. Toronto n'avait que 8,5 % de chance de l'emporter.

Les San Jose Sharks ont obtenu le 2e choix, laissant le 3e aux Vancouver Canucks. A propos de son potentiel choix numéro un, le nouveau directeur général de Toronto John Chayka a déclaré «suivre la progression de Gavin McKenna depuis plusieurs années». L'attaquant canadien de 18 ans a inscrit 51 points durant la saison en cours au sein de l'équipe universitaire de Penn State, évoluant dans la ligue NCAA.

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