National League Come-back XXL : Ken Jäger va rentrer «à la maison»

ATS

24.8.2025 - 12:26

Ken Jäger jouera à nouveau pour le HC Davos à partir de la saison 2026/27. L'attaquant grison, qui évolue actuellement à Lausanne, a signé un contrat portant sur sept saisons avec son club formateur.

Ken Jäger porte les couleurs du LHC depuis 2020.
Ken Jäger porte les couleurs du LHC depuis 2020.
KEYSTONE

Keystone-SDA

24.08.2025, 12:26

Courtisé par plusieurs clubs à un an de la fin de son contrat avec le LHC, Jäger a donc fait le choix de retourner dans sa ville natale. Il avait quitté les Grisons en 2018 pour une expérience en Suède avant de débarquer à Lausanne en 2020.

Ce départ constituera une perte pour le LHC, où Jäger joue un rôle important au poste de centre. Il est l'un des artisans des deux dernières finales des play-off disputées par les Lions vaudois et ses bonnes performances lui ont valu d'être sélectionné pour les deux derniers Mondiaux avec la Suisse.

Lors de chacune des deux dernières saisons régulières, Jäger a compilé 27 points en 51 matches.

