Connor McDavid et les Oilers d'Edmonton sont parvenus lundi à un accord sur une prolongation de contrat de deux ans. Le capitaine de l'équipe de NHL touchera 12,5 millions de dollars par an.

Connor McDavid est sous contrat jusqu'en 2028 avec les Oilers d'Edmonton. ATS

Keystone-SDA ATS

Finaliste de la Coupe Stanley avec les Oilers au cours des deux dernières saisons, l'attaquant McDavid va débuter la dernière année de son contrat de 8 ans à 100 millions de dollars conclu en 2017. Le premier repêché de la draft 2015 est toujours à la recherche de son premier titre en NHL, qui échappe aux Oilers depuis 1990. Avec cette prolongation, il restera dans la capitale de l'Alberta jusqu'en 2028.

Le Canadien n'a également jamais décroché l'or olympique. McDavid, décrit comme l'un des meilleurs joueurs au monde en ayant remporté à trois reprises le titre de meilleur joueur de la ligue nord-américaine, disputera ses premiers Jeux olympiques à Milan en février prochain.

Plus tard dans la journée, le club ontarien a également annoncé avoir conclu un contrat de 7 ans avec le défenseur Jake Walman pour 49 millions de dollars. Arrivé en cours de saison dernière à Edmonton, il n'est pas assuré de revenir de blessure à temps pour le match d'ouverture des Oilers en NHL ce jeudi face aux Calgary Flames.