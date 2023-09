L'exercice 2023/24 doit être celui de la rédemption sur le plan sportif pour Fribourg-Gottéron, qui vise une qualification directe pour les play-off. Dans les coulisses, on voit forcément plus loin, et on se réjouit de tirer bientôt un train sur l'épisode Covid.

John Gobbi est confiant en l’avenir de Fribourg-Gottéron. Keystone

«Nous serons en mesure de rembourser l'intégralité des dettes liées aux prêts Covid comme prévu avant janvier 2024», se réjouit le président des Dragons Hubert Waeber. Qui précise que la moitié des 3 millions de prêts Covid ont déjà été remboursés.

«C'est un fardeau dont on nous sommes contents de pouvoir nous débarrasser», glisse pour sa part le CEO John Gobbi, heureux de pouvoir aller de l'avant. «Nous sommes toujours dans les temps concernant notre vision 2020-2025, même si le Covid nous a freinés», assure quant à lui Hubert Waeber.

«Nous entamons cet exercice sur des bases solides, et pouvons continuer à investir dans l'avenir», se réjouit encore John Gobbi, qui sait pouvoir compter sur des sponsors et des supporters fidèles et nombreux. «La campagne d'abonnements est un succès, et la liste d'attente est toujours aussi longue», rappelle-t-il.

Une décision en janvier

L'exercice 2023/24 sera également le dernier pour Christian Dubé avec la double casquette de coach et de directeur sportif. «Nous avons reçu une dizaine de candidatures, et deux candidats potentiels doivent encore parler à leur famille», précise John Gobbi. «Le but est d'annoncer son nom en janvier», glisse le Tessinois.

Le futur directeur sportif «héritera» d'un effectif aux contours déjà bien dessinés. «Un seul renfort étranger (réd: Ryan Gunderson) n'est pas déjà sous contrat pour 2024/25», souligne Christian Dubé, qui gérera les dossiers jusqu'à la prise de fonction de son successeur au printemps prochain.

ATS