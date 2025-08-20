Les droits TV en Suisse sont réglés pour les dix prochaines années. La National League et MySports, qui fait partie de Sunrise, ont prolongé leur contrat jusqu'au terme de la saison 2034/35.

Comme jusqu'ici, le contrat englobe tous les matches en live sur MySports. Il contient aussi les droits des résumés pour l'ensemble des parties de la qualification et des play-off dans l'élite du hockey suisse, que ce soit en TV payante ou en clair.

Pour les matches en direct de la saison régulière et des play-off, MySports, diffuseur payant de Sunrise, continue sa coopération avec CH Media en Suisse alémanique (TV24), avec Léman Bleu et La Télé en Suisse romande ainsi qu'avec Teleticino au Tessin. Ces chaînes retransmettront une sélection de matches lors de la qualification, ainsi qu'une rencontre de play-off par tour. Les négociations pour les droits de diffusion des résumés sont encore en cours.

Les conditions financières du nouvel accord n'ont pas été dévoilées. Les droits de la Swiss League et des matches de l'équipe nationale ne font pas partie du contrat. Ils sont négociés séparément.