National League Nouveau séisme à Ambri-Piotta : son meilleur compteur s’en va

ATS

3.3.2026 - 16:42

Le divorce est consommé entre le HC Ambri-Piotta et Chris DiDomenico. Le club léventin annoncé s'être séparé «d'un commun accord et avec effet immédiat» de son attaquant canadien de 37 ans.

Chris DiDomenico quitte Ambri avec effet immédiat
Chris DiDomenico quitte Ambri avec effet immédiat
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.03.2026, 16:42

03.03.2026, 16:54

La décision a été prise «après un échange approfondi et transparent» entre les deux parties, souligne le communiqué. Elle s'inscrit «dans la stratégie adoptée par le club au cours des dernières semaines», avec la volonté de se concentrer «sur un ADN sportif blanc et bleu.»

Chris DiDomenico était arrivé à Ambri-Piotta en octobre 2024 en provenance de Fribourg-Gottéron, qui l'avait échangé contre Jakob Lilja. Au bénéfice d'un contrat portant jusqu'au terme de la présente saison, le meilleur compteur du club a réussi 41 points – dont 10 buts – en 47 parties disputées dans cet exercice 2025/26.

National League. Tapola nommé coach d’Ambri pour une mission sauvetage

National LeagueTapola nommé coach d’Ambri pour une mission sauvetage

