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National League Contrat rompu entre Lugano et Connor Carrick

ATS

27.4.2026 - 11:01

Lugano a annoncé lundi mettre fin de manière prématurée au contrat du défenseur Connor Carrick, «d'un commun accord». Les deux parties étaient initialement liées jusqu'au printemps 2027.

Keystone-SDA

27.04.2026, 11:01

Connor Carrick est arrivé au sein du club tessinois au début de l'exercice 2025/26. L'Américain de 32 ans a réussi 27 points en 53 parties disputées sous le maillot du club tessinois, qui s'est incliné en quart de finale des play-off 2026 face aux Zurich Lions. Il affiche un +/- de +12 à l'issue de la saison.

«Il s’agissait de la première expérience européenne pour Carrick et sa famille, une transition exigeante. Connor est une personne remarquable et a travaillé très dur à Lugano. Toutefois, nous avons décidé de nous séparer et de suivre des chemins différents», explique le directeur général Janick Steinmann, cité dans le communiqué du HCL.

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