Lugano a annoncé lundi mettre fin de manière prématurée au contrat du défenseur Connor Carrick, «d'un commun accord». Les deux parties étaient initialement liées jusqu'au printemps 2027.

👋𝗖𝗼𝗻𝗻𝗼𝗿 𝗖𝗮𝗿𝗿𝗶𝗰𝗸 #𝟱𝟴



Grazie per questa stagione Connor🤝

Best of luck per il tuo futuro!



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Keystone-SDA ATS

Connor Carrick est arrivé au sein du club tessinois au début de l'exercice 2025/26. L'Américain de 32 ans a réussi 27 points en 53 parties disputées sous le maillot du club tessinois, qui s'est incliné en quart de finale des play-off 2026 face aux Zurich Lions. Il affiche un +/- de +12 à l'issue de la saison.

«Il s’agissait de la première expérience européenne pour Carrick et sa famille, une transition exigeante. Connor est une personne remarquable et a travaillé très dur à Lugano. Toutefois, nous avons décidé de nous séparer et de suivre des chemins différents», explique le directeur général Janick Steinmann, cité dans le communiqué du HCL.