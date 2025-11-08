  1. Clients Privés
Euro Hockey Tour Coup d’arrêt brutal pour la Suisse face à la Suède

ATS

8.11.2025 - 14:24

L'équipe de Suisse a souffert samedi à Tampere pour son deuxième match dans l'étape finlandaise du Euro Hockey Tour. Convaincante jeudi face à la Finlande, la sélection helvétique a été écrasée 8-3 par la Suède, qui est entraînée par le futur coach de Genève-Servette Sam Hallam.

L’équipe de Suisse balayée par la Suède à Tampere.
L’équipe de Suisse balayée par la Suède à Tampere.
AP

Keystone-SDA

08.11.2025, 14:24

08.11.2025, 14:38

La troupe de Patrick Fischer a pris une leçon samedi à Tampere. Elle a pourtant ouvert la marque grâce à Sven Jung (6e), et a pu croire à nouveau en ses chances lorsque le Fribourgeois Sandro Schmid a inscrit le 2-2 (22e) alors que le premier «power play» helvétique n'avait démarré que depuis 13 secondes.

Mais l'espoir fut de courte durée. Bien payée au premier tiers (9 tirs à 3 pour la Suède, mais «seulement» 2-1 au panneau d'affichage), la sélection suisse a sombré après son but égalisateur, malgré un début de deuxième période prometteur. Sandro Aeschlimann a capitulé quatre fois dans ce tiers médian.

Dominée tant physiquement que tactiquement par le Tre Kronor, la Suisse a mieux résisté durant l'ultime période. Elle a même recollé à 6-3 à la 56e sur un but de Simon Knak – avec un assist de Christoph Bertschy – à 6 contre 5 alors que Patrick Fischer avait sorti son gardien à sept minutes de la fin.

Quatre «mercenaires» de National League ont par ailleurs marqué pour la Suède. Jacob de la Rose (Gottéron) a inscrit le 1-1 (11e, à 5 contre 4), Erik Brännström (Lausanne) le 4-2 (31e), Jesper Fröden (Zurich Lions) le 6-2 (39'58!) et le 7-3 (57e), et Simon Ryfors (Davos) le 8-3 à 40'' de la fin du match.

Place à la Tchéquie

L'équipe de Suisse – qui a concédé le 7-3 alors qu'Aeschlimann avait à nouveau quitté sa cage – tentera de se reprendre dimanche à 12h également, face à la Tchéquie. Les Helvètes restent sur une défaite face aux Tchèques, en entame du championnat du monde 2025 à Herning, défaite concédée aux tirs au but.

