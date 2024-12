Le Canadien Marc Crawford a quitté son poste d'entraîneur des Zurich Lions pour raisons de santé mentale. Il sera remplacé jusqu'au terme de la saison par Marco Bayer, qui dirigeait les GCK Lions.

Fin de parcours à Zurich pour Marc Crawford. ats

Crawford (63 ans) a pris cette décision difficile après des mois de réflexion. Il avait déjà averti le club de ses problèmes, qui n'ont pas pu être résolus.

«J'ai toujours attendu de mes joueurs qu'ils donnent le 100% pour l'équipe. Maintenant, je constate que je ne suis plus en mesure d'en faire de même, d'avoir le même engagement, la même concentration et la même dévotion», a expliqué le Canadien dans le communiqué publié par le club champion de Suisse.

Deux titres de champion

«C'est pourquoi je dois me retirer, pour permettre à ce groupe talentueux de continuer avec quelqu'un qui peut faire les efforts que l'équipe mérite», a poursuivi Crawford, qui a mené les Lions à deux titres de champion (2014, 2024). Il avait déjà entraîné le club de 2012 à 2016, avant de revenir aux affaires en décembre 2022.

«Durant les derniers mois, j'ai suivi une thérapie intensive afin de tenter de comprendre les raisons de ma santé mentale. Ce processus a été stimulant et utile pour moi en tant que coach, époux, père, futur grand-père et finalement aussi en tant qu'être humain», a écrit le technicien canadien.

Une des grandes forces

«Le lien entre le succès sportif et le développement des jeunes talents a été l'une des grandes forces de Marc Crawford. On lui en est extrêmement reconnaissant. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir, et surtout la santé», a pour sa part dit le directeur sportif Sven Leuenberger.

Le successeur de Crawford était déjà dans l'organisation puisqu'il s'occupait des GCK Lions en Swiss League. Bayer (52 ans) a évolué de 1992 à 1994 avec le ZSC durant sa longue carrière de joueur (18 ans). Il entraîne depuis 15 ans et était aux commandes des GCK Lions depuis la saison dernière. Son poste est repris par son assistant, le Suédois Peter Andersson (62 ans), avec un contrat jusqu'à la fin de l'exercice en cours.