National League Coup dur pour Gottéron, privé d’un de ses piliers plusieurs mois

Nicolas Larchevêque

13.9.2025

Fribourg-Gottéron sera privé d’Andrea Glauser pendant plusieurs semaines. Le défenseur international suisse de 29 ans s’est blessé vendredi à Lausanne.

Andrea Glauser manquera les deux prochains mois de compétition.
IMAGO/Mediafab.ch
,

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS

13.09.2025, 19:46

13.09.2025, 20:12

«Fribourg-Gottéron devra se passer d’Andrea Glauser pour les deux prochains mois. Le défenseur des Dragons s’est blessé à la main lors du match face à Lausanne», perdu 5-1 vendredi soir à la Vaudoise Arena, a indiqué le club de St-Léonard dans un communiqué samedi.

National League. Les Lausannois ne font pas dans la dentelle face à Fribourg

C'est un tir d’Erik Brännström qui a malheureusement touché le double médaillé d'argent au Championnat du monde. Le directeur sportif Gerd Zenhäusern a annoncé tout cela juste avant la partie de samedi soir contre Bienne.

C’est un nouveau coup dur pour l’arrière-garde des Dragons, eux qui doivent déjà faire face à l’absence de Patrik Nemeth. Le défenseur suédois est malade depuis plusieurs jours.

