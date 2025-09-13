Fribourg-Gottéron sera privé d’Andrea Glauser pendant plusieurs semaines. Le défenseur international suisse de 29 ans s’est blessé vendredi à Lausanne.

Andrea Glauser manquera les deux prochains mois de compétition. IMAGO/Mediafab.ch

Rédaction blue Sport, Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

«Fribourg-Gottéron devra se passer d’Andrea Glauser pour les deux prochains mois. Le défenseur des Dragons s’est blessé à la main lors du match face à Lausanne», perdu 5-1 vendredi soir à la Vaudoise Arena, a indiqué le club de St-Léonard dans un communiqué samedi.

C'est un tir d’Erik Brännström qui a malheureusement touché le double médaillé d'argent au Championnat du monde. Le directeur sportif Gerd Zenhäusern a annoncé tout cela juste avant la partie de samedi soir contre Bienne.

C’est un nouveau coup dur pour l’arrière-garde des Dragons, eux qui doivent déjà faire face à l’absence de Patrik Nemeth. Le défenseur suédois est malade depuis plusieurs jours.