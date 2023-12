Ambri-Piotta ne gagnera pas la Coupe Spengler une deuxième fois de suite à Davos. Les Tessinois ont été sèchement éliminés 5-0 par les Suédois de Frölunda dans le premier des deux quarts de finale.

Janne Juvonen défait après un nouveau but encaissé ATS

Le score est resté nul et vierge durant un peu plus de la moitié de la partie. Les Suédois ont ensuite pris les devants grâce à des réussites d'Oeberg (32e) et Friberg (40e), juste avant la fin de la période intermédiaire.

Les espoirs de retour d'Ambri ont été rapidement douchés dans l'ultime tiers. Hasa (45e) et Innala (46e) ont enlevé tout suspense et ont permis à leur équipe de finir tranquillement la partie. Frölunda, qui a encore marqué par Dower Nilsson (52e), affrontera Davos samedi en demi-finale dès 15h10.

ats