Coupe Spengler Une demie à l'accent helvétique : Davos retrouve Gottéron

ATS

29.12.2025 - 22:46

Il y aura bien un duel suisse lors de la deuxième demi-finale de la Coupe Spengler mardi soir dès 20h15. Davos, qui a battu IFK Helsinki 3-0, affrontera en effet Fribourg-Gottéron, tenant du trophée.

Keystone-SDA

29.12.2025, 22:46

29.12.2025, 23:24

Le club organisateur a bien maîtrisé sa partie contre une formation finlandaise plutôt décevante. Les Grisons ont marqué par Zadina (12e) – qui avait ajusté deux fois le poteau en tout début de rencontre – et Ryfors (23e). Ils n'ont guère été inquiétés ensuite, ce qui leur a permis d'économiser quelques précieuses forces. Kessler a scellé le score en fin de match dans le but vide.

Coupe Spengler. Davos met sous l’éteignoir le Team Canada après un duel tendu

Coupe SpenglerDavos met sous l’éteignoir le Team Canada après un duel tendu

Cette demi-finale entre le leader de National League et son actuel dauphin ne constitue pas une affiche inédite. L'an passé, les deux clubs s'étaient déjà mesurés au même stade de la compétition. Les Fribourgeois l'avaient alors emporté 4-2 avant de gagner la finale le lendemain. Ils auront l'avantage mardi d'avoir bénéficié d'une journée de repos, au contraire des Grisons.

Coupe Spengler. Fribourg file dans le dernier carré, Yannick Rathgeb ôte les gants !

Coupe SpenglerFribourg file dans le dernier carré, Yannick Rathgeb ôte les gants !

