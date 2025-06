La finale des play-off de NHL met aux prises dès jeudi les Florida Panthers, tenants du titre, et les Edmonton Oilers. Ceux-ci espèrent enfin ramener la Coupe Stanley au Canada, qui attend depuis 1993.

Kes Edmonton Oilers espèrent enfin ramener la Coupe Stanley au Canada. IMAGO/Imagn Images

Keystone-SDA ATS

L'affiche est similaire à celle de l'an dernier, qui avait vu les Panthers remporter la série 4-3. C'est aussi un duel très contrasté entre d'un côté un club de tradition du nord du Canada, où le hockey sur glace est presque considéré comme une religion, et d'un autre une franchise établie dans un paradis pour retraités en Floride, où les gens s'intéressent plus au baseball, au basketball ou au football américain.

Les Oilers sont à la recherche d'une sixième Coupe Stanley depuis 1990, alors que les Panthers visent un deuxième sacre consécutif. Il y a la bagatelle de 4089 kilomètres entre Edmonton et Sunrise, dans la banlieue de Miami, où les champions en titre évoluent. C'est la plus grande distance de l'histoire entre deux finalistes.

Redoutable duo

Après une période dorée avec les Wayne Gretzky, Jari Kurri et Mark Messier dans les années 1980, les Oilers ont vécu de longues années de vaches maigres. Mais ils ont désormais reconstruit une équipe compétitive et attractive, avec notamment le duo offensif composé du Canadien Connor McDavid (6 buts/20 assists) et de l'Allemand Leon Draisaitl (7/18), qui sont les meilleurs compteurs des play-off.

Les Florida Panthers se retrouvent pour la troisième fois de suite en finale. Leur force est le collectif. Leur meilleur compteur est le Finlandais Aleksander Barkov (6/11), très fort aussi dans le jeu défensif. Ils détiennent en Sergei Bobrovski un meilleur gardien que leurs rivaux canadiens.

«Cela va à nouveau être un combat incroyable. Nous savons de quoi ils sont capables», a dit l'attaquant des Panthers Sam Reinhart, auteur du 2-1 décisif lors du match 7 de la finale en 2024. «Ils jouent de manière dominante et sont emmenés par deux des meilleurs joueurs du monde.»

Vers un duel serré

Le coach de la franchise floridienne, Paul Maurice, relève aussi que les Oilers ont progressé défensivement depuis un an. Mais selon lui, les Panthers se sont améliorées dans le jeu offensif. «Donc les deux équipes sont devenues meilleures», résume-t-il.

Une série serrée peut donc être attendue. Lors de la saison régulière, les deux affrontements ont été remportés par les Florida Panthers (6-5 et 4-3). Du côté d'Edmonton, on espère avoir tiré des enseignements de la finale perdue l'an passé. «Nous sommes un peu plus mûrs, nous savons mieux comment nous comporter dans certaines situations», relève Draisaitl.

Terre du hockey, le Canada n'a plus remporté la Coupe Stanley depuis le dernier triomphe des Montréal Canadiens en 1993. Les deux premiers matches auront lieu à Edmonton, qui serait aussi le théâtre d'un éventuel match 7.