L'équipe de Suisse féminine a commencé l'étape finlandaise de l'Euro Hockey Tour par une courte défaite contre la Tchéquie mercredi (2-1). A Lahti, les joueuses de Colin Müller ont réagi trop tard pour renverser la vapeur.

Les Suissesses se sont inclinées contre la Tchéquie dans l'Euro Hockey Tour. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

L'unique but helvétique, tombé de la canne d'Alina Marti à 32 secondes de la sirène finale, n'a pas suffi à inquiéter les Tchèques, qui venaient d'inscrire le 2-0 après avoir ouvert le score lors du premier tiers-temps. Avec seulement six buts marqués lors de leurs huit derniers matches, les Suissesses déplorent un manque chronique d'efficacité.

Elles auront l'occasion de faire mieux jeudi contre la Finlande (18h00) et vendredi face à la Suède (13h00).