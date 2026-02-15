  1. Clients Privés
Swiss League Courte victoire du leader Sierre sur Olten

ATS

15.2.2026 - 21:22

Sierre a encore renforcé sa place de leader en Swiss League. Les Valaisans ont battu Olten dimanche 3-1 pour désormais compter dix points d'avance sur Thurgovie.

Le HC Sierre est assuré de terminer la saison régulière en tête (archives).
Le HC Sierre est assuré de terminer la saison régulière en tête (archives).
IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA

15.02.2026, 21:22

Les Soleurois ont frappé les premiers par Reinhard (11e). Sierre a retourné la situation grâce à deux réussites à cinq contre quatre signées Halbgewachs (28e) et Völlmin (32e). Le 3-1 marqué par Asselin (60e) l'a été aussi en supériorité numérique et alors qu'Olten avait sorti son gardien

Thurgovie s'est imposé 5-4 ap contre Bâle. Les Rhénans menaient encore 4-2 à un peu plus de cinq minutes de la fin, mais leurs adversaires ont égalisé en 24 secondes par Ljunggren (55e) et Truong (56e). Ljunggren a donné la victoire à son équipe après 2'01 de prolongation. Thurgovie prend ainsi deux points d'avance sur La Chaux-de-Fonds et trois sur Bâle.

