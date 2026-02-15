Sierre a encore renforcé sa place de leader en Swiss League. Les Valaisans ont battu Olten dimanche 3-1 pour désormais compter dix points d'avance sur Thurgovie.

Le HC Sierre est assuré de terminer la saison régulière en tête (archives). IMAGO/Sports Press Photo

Keystone-SDA ATS

Les Soleurois ont frappé les premiers par Reinhard (11e). Sierre a retourné la situation grâce à deux réussites à cinq contre quatre signées Halbgewachs (28e) et Völlmin (32e). Le 3-1 marqué par Asselin (60e) l'a été aussi en supériorité numérique et alors qu'Olten avait sorti son gardien

Thurgovie s'est imposé 5-4 ap contre Bâle. Les Rhénans menaient encore 4-2 à un peu plus de cinq minutes de la fin, mais leurs adversaires ont égalisé en 24 secondes par Ljunggren (55e) et Truong (56e). Ljunggren a donné la victoire à son équipe après 2'01 de prolongation. Thurgovie prend ainsi deux points d'avance sur La Chaux-de-Fonds et trois sur Bâle.