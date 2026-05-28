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Carnet noir Un grand nom de la Coupe Stanley s'éteint à 60 ans

ATS

28.5.2026 - 19:46

Ephémère joueur de Zoug en 2004 mais surtout quadruple vainqueur de la Coupe Stanley, Claude Lemieux est décédé à l’âge de 60 ans.

Claude Lemieux, 38 ans, lors d'une séance d'entraînement avec l'EV Zug, en Suisse, le mardi 10 février 2004.
Claude Lemieux, 38 ans, lors d'une séance d'entraînement avec l'EV Zug, en Suisse, le mardi 10 février 2004.
Keystone

Keystone-SDA

28.05.2026, 19:46

28.05.2026, 19:49

Titré avec Montréal en1986, New Jersey en 1995 et 2000 et Colorado en 1996, l’ailier canadien avait encore participé lundi soir à la cérémonie d’avant-match de l’acte III de la finale de la Conference Est entre Montréal et Carolina. Les causes de son décès n’ont pas été révélées.

Son fils Brendan a disputé ce printemps la finale des play-off avec Davos face à Fribourg-Gottéron.

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