Ephémère joueur de Zoug en 2004 mais surtout quadruple vainqueur de la Coupe Stanley, Claude Lemieux est décédé à l’âge de 60 ans.

Claude Lemieux, 38 ans, lors d'une séance d'entraînement avec l'EV Zug, en Suisse, le mardi 10 février 2004. Keystone

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Titré avec Montréal en1986, New Jersey en 1995 et 2000 et Colorado en 1996, l’ailier canadien avait encore participé lundi soir à la cérémonie d’avant-match de l’acte III de la finale de la Conference Est entre Montréal et Carolina. Les causes de son décès n’ont pas été révélées.

Son fils Brendan a disputé ce printemps la finale des play-off avec Davos face à Fribourg-Gottéron.