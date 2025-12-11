Malgré un but de Kevin Fiala, les Los Angeles Kings ont concédé la défaite jeudi en NHL. L'équipe californienne s'est inclinée 3-2 après prolongation chez les Kraken de Seattle.

Keystone-SDA ATS

Grâce à Fiala, les Kings étaient sur le point de remporter une troisième victoire d'affilée. L'attaquant saint-gallois a donné l'avantage à son équipe 2-1 en power play à un peu plus de cinq minutes de la fin de la troisième période. Il s'agit du onzième but de Fiala cette saison, ce qui fait de lui à nouveau le meilleur buteur suisse avec Timo Meier des New Jersey Devils.

La victoire a commencé à échapper aux Kings à 26 secondes de la fin du temps réglementaire. A 5 contre 4, l'Américain Matty Beniers a alors égalisé pour les Krakens. En prolongation, le Canadien Vince Dunn a trouvé la faille après 81 secondes et a ainsi offert la première victoire en sept matches pour Seattle.

Le goal de Fiala