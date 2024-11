Lausanne s'est imposé face à Langnau (4-1) lors du «match des peluches» qui a ravi les enfants. Damien Riat avait lui aussi le sourire à l'issue d'une partie qu'il a débloquée en marquant le 1-0.

Des peluches sont lancees sur la glace lors du lancer de peluches, lors de la rencontre. KEYSTONE

ATS

«Ca fait plaisir de voir autant d'enfants dans cette patinoire et qui ont tous le sourire. C'est ce qu'il faut retenir ce soir», a déclaré le numéro 9 du LHC à l'heure de l'interview en zone mixte, entre deux autographes à des jeunes fidèles des Lions. C'est son but qui a déclenché une pluie de peluches qui ont mis de longues minutes à être ramassées. De longues minutes, c'est aussi ce qu'il a fallu aux Lausannois pour vraiment trouver leurs marques dans une rencontre aux allures de match piège.

«On est rentré un peu lentement dans la partie. Il y a eu pas mal de revirements, de mauvaises passes. On voulait montrer une réaction dans le deuxième tiers-temps», a expliqué Damien Riat. Elle n'est pas intervenue tout de suite, malgré 2'44 de supériorité numérique au retour des vestiaires. «On a continué à pousser après les occasions manquées et mon but a eu pour effet de lancer notre match», a poursuivi l'auteur du 1-0, qui continue d'empiler les points cette saison. Il compte désormais 19 points en 23 matches (7 buts, 12 assists).

«Pas encore atteint mon plein potentiel»

«Je grandis encore chaque année en tant que joueur, j'emmagasine de l'expérience, mais je pense que je n'ai pas encore atteint mon plein potentiel», a lâché l'attaquant de 27 ans. «Niveau points c'est une chose, mais être un joueur complet ce n'est pas juste marquer des buts et faire des passes décisives. C'est travailler dans le sens de l'équipe, travailler sur tous les aspects du jeu. Comme en box-play où je sens que je continue de progresser», a-t-il ajouté.

Son équipe, avec un week-end à cinq points après la victoire à Fribourg vendredi (3-2 ap), maintient le rythme dans le trio de tête. «Chaque point est important. On est dans la bonne partie du tableau, mais on peut perdre 3-4 matches et se retrouver en milieu de classement» a toutefois rappelé Damien Riat, pleinement concentré sur les échéances à venir, à commencer par un déplacement à Bienne mardi.

luwi, ats