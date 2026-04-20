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Finale des play-off Dans un duel qui s’annonce haletant, Fribourg peut enfoncer le clou à domicile

ATS

20.4.2026 - 06:56

Fribourg-Gottéron accueille Davos lundi pour le deuxième acte de la finale des play-off de National League (20h00). Après avoir remporté le premier match aux Grisons (3-2), les Dragons peuvent enfoncer le clou.

Fribourg-Gottéron accueille Davos lundi
Fribourg-Gottéron accueille Davos lundi
ats

Keystone-SDA

20.04.2026, 06:56

La troupe de Roger Rönnberg veut poursuivre sur sa lancée deux jours après un premier duel qui s'est terminé dans un suspense insoutenable. Menés 3-0, les Davosiens ont cru arracher les prolongations, mais l'égalisation de Brendan Lemieux a été annulée suite à un challenge de l'entraîneur suédois de Fribourg.

Les Dragons ont remporté leurs quatre derniers matches de play-off à domicile et ils pourront une nouvelle fois compter sur le soutien du bruyant public de Saint-Léonard. Une victoire de Davos remettrait en revanche les compteurs à zéro dans cette finale inédite.

Finale des play-off - Acte I. Fribourg se fait très peur mais dompte Davos dans une ambiance houleuse

Finale des play-off - Acte IFribourg se fait très peur mais dompte Davos dans une ambiance houleuse

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