Fribourg-Gottéron accueille Davos lundi pour le deuxième acte de la finale des play-off de National League (20h00). Après avoir remporté le premier match aux Grisons (3-2), les Dragons peuvent enfoncer le clou.

Fribourg-Gottéron accueille Davos lundi ats

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La troupe de Roger Rönnberg veut poursuivre sur sa lancée deux jours après un premier duel qui s'est terminé dans un suspense insoutenable. Menés 3-0, les Davosiens ont cru arracher les prolongations, mais l'égalisation de Brendan Lemieux a été annulée suite à un challenge de l'entraîneur suédois de Fribourg.

Les Dragons ont remporté leurs quatre derniers matches de play-off à domicile et ils pourront une nouvelle fois compter sur le soutien du bruyant public de Saint-Léonard. Une victoire de Davos remettrait en revanche les compteurs à zéro dans cette finale inédite.