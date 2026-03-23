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National League Lausanne revient à hauteur de Genève après un match musclé et âpre

ATS

23.3.2026 - 22:53

Lausanne est parvenu à égaliser à 1-1 dans son quart de finale des play-off de National League. A Malley, les Vaudois ont dominé Genève 5-1.

Keystone-SDA

23.03.2026, 22:53

23.03.2026, 23:40

Les situations spéciales, voilà ce qui a permis aux Vaudois de revenir à un partout dans la série. Le power-play, bien évidemment, mais aussi le box-play. Car la première étincelle dans cette partie côté lausannois est bien venue du jeu en infériorité numérique. A la 9e, les Lions ont résisté pendant 1'52 à 3 contre 5!

Galvanisés par cette image du roseau qui plie, mais ne rompt pas, les joueurs de Geoff Ward ont débloqué la situation sur leur deuxième power-play avec un très bon jeu entre Caggiula et Rochette. Le numéro 90 du LHC a pu battre Charlin côté rapproché.

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Lausanne a encore dû passer un moment difficile en fin de premier tiers. Les Vaudois se sont retrouvés en infériorité numérique pendant cinq minutes à la suite d'une charge à retardement de Marti sur Karrer. La tête du joueur du GSHC a frappé la bande, mais heureusement plus de peur que de mal pour l'ancien junior des Zurich Lions. On était bien en play-off au niveau des émotions.

Le LHC a été opportuniste à la 25e lorsque Suomela a pu délivrer une passe parfaite à Kahun pour le 2-0. A noter la bévue avant cela de Saarijärvi qui a offert cette action au LHC. Les Lausannois ont eux aussi fait un cadeau à la 27e à la suite d'une pénalité inutile de Douay à la suite de laquelle Josh Jooris a pu réduire le score.

Les Lions ont pris deux longueurs d'avance à la 39e sur un jeu de puissance conclu par Caggiula. Puis trois à la 50e sur un but de Riat et un changement raté des Genevois. La fin de match a vu Noah Rod être expulsé de la rencontre pour une charge dans le dos de Damien Riat. Kahun a profité d'une cage vide pour inscrire le 5-1 et s'offrir un doublé.

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Zurich fait le break

Zurich a pris une belle option dans sa série contre Lugano. Au Tessin, les Lions se sont imposés 5-4 et mènent 2-0. Et pourtant ce sont les Luganais qui ont ouvert le score à la 6e par Emanuelsson. Seulement le double champion en titre n'a pas paniqué et a pu compter sur un Jesper Fröden concerné. Le Suédois a inscrit un doublé avant que Kukan n'ajoute une troisième réussite juste avant la première pause.

A la réduction du score de Morini (31e), Zurich a répondu par deux fois grâce à Baechler et Andrighetto. Jesper Peltonen (42e) et Fazzini (58e) ont marqué pour que Lugano puisse y croire encore, mais ce même Fazzini a certainement coûté la fin de match à son équipe en se rendant coupable d'un coup de crosse pour donner un dernier power-play aux Zurichois.

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