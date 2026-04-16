Dario Trutmann est de retour au HC Bienne, a annoncé jeudi le club de National League. Le défenseur suisse de 33 ans quitte Zurich pour le Seeland, où il avait déjà évolué entre 2012 et 2014.

Dario Trutmann est de retour au HC Bienne. IMAGO/justpictures.ch

Keystone-SDA ATS

Après son départ de la cité bilingue, Trutmann a roulé sa bosse dans le championnat suisse en jouant à Genève (2014-15), Lausanne (2015-19) et Zurich (2019-26). Avec les Lions, il a décroché deux titres de champion en 2024 et 2025. Cette saison, il a marqué un but et délivré six assists en 59 matches (play-off compris).

Le HC Bienne a terminé la saison régulière au 10e rang avant d'être éliminé en play-in. Les Seelandais n'ont pas réussi à se qualifier pour les play-off lors des deux derniers exercices.