Coupe Spengler Davos met sous l’éteignoir le Team Canada après un duel tendu

Gregoire Galley

28.12.2025

Le HC Davos a bien rebondi après sa défaite inaugurale à la Coupe Spengler. Les Grisons ont battu le Team Canada 4-1 dimanche, mais ils devront quand même jouer un quart de finale, contre Helsinki.

Keystone-ATS

28.12.2025, 22:41

28.12.2025, 22:54

Battu par les US Collegiate Selects samedi soir (5-3), le HCD termine à la deuxième place du groupe Cattini et jouera pour une place en demi-finale face aux Finlandais lundi soir (20h15). L'autre quart de finale opposera le Canada au Sparta Prague un peu plus tôt (15h15), tandis que Fribourg-Gottéron et la sélection universitaire américaine ont déjà leur billet pour le dernier carré.

Face au Team Canada, Davos a forcé la décision dans le troisième tiers-temps, avec des buts de Rasmus Asplund (46e), Yannick Frehner (51e) et Matej Stransky (60e). Il ne leur a manqué qu'un but pour finir en tête du groupe. Dans le tiers médian, la sélection à la feuille d'érable avait répondu à l'ouverture du score davosienne tombée à quatre secondes de la première sirène (20e Zadina).

Coupe Spengler. Fribourg file dans le dernier carré, Yannick Rathgeb ôte les gants !

Coupe SpenglerFribourg file dans le dernier carré, Yannick Rathgeb ôte les gants !

