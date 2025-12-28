Le HC Davos a bien rebondi après sa défaite inaugurale à la Coupe Spengler. Les Grisons ont battu le Team Canada 4-1 dimanche, mais ils devront quand même jouer un quart de finale, contre Helsinki.

👁️ Filip Zadina reacts the fastest and finds the net in the scramble to give the host team a 1-0 lead.#spenglercup #thepeakofhockey pic.twitter.com/il00srJkIc — Spengler Cup Davos (@spenglercup) December 28, 2025

Keystone-ATS Gregoire Galley

Battu par les US Collegiate Selects samedi soir (5-3), le HCD termine à la deuxième place du groupe Cattini et jouera pour une place en demi-finale face aux Finlandais lundi soir (20h15). L'autre quart de finale opposera le Canada au Sparta Prague un peu plus tôt (15h15), tandis que Fribourg-Gottéron et la sélection universitaire américaine ont déjà leur billet pour le dernier carré.

Face au Team Canada, Davos a forcé la décision dans le troisième tiers-temps, avec des buts de Rasmus Asplund (46e), Yannick Frehner (51e) et Matej Stransky (60e). Il ne leur a manqué qu'un but pour finir en tête du groupe. Dans le tiers médian, la sélection à la feuille d'érable avait répondu à l'ouverture du score davosienne tombée à quatre secondes de la première sirène (20e Zadina).