Le HC Davos a prolongé de trois ans le contrat de son défenseur Nico Gross (25 ans), soit jusqu'au terme de la saison 2028/29.

Nico Gross (à gauche) va poursuivre sa carrière dans les Grisons. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Gross évolue avec le club grison depuis le début de l'exercice 2024/25. Avant d'arriver à Davos, Nico Gross avait joué durant quatre ans avec Zoug, où il a fêté deux titres de champion de Suisse.

«Il s'est rapidement intégré dans notre équipe, s'est développé comme défenseur stable et apporte la mentalité avec laquelle nous vivons à Davos», a commenté le directeur sportif Jan Alston dans un communiqué publié par le club, qui est leader de National League.