  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Davos se sort du piège bernois et renforce sa place de leader

ATS

12.10.2025 - 18:02

Davos a renforcé sa place de leader de National League. Les Grisons ont battu Berne 2-1 dimanche. Ils comptent désormais six points d'avance sur les Rapperswil-Jona Lakers.

Davos a signé dimanche sa 13e victoire de la saison.
Davos a signé dimanche sa 13e victoire de la saison.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.10.2025, 18:02

12.10.2025, 18:12

Les hommes de Josh Holden n'ont pas tardé pour faire la différence. Zadina (4e) et Knak (6e) ont ainsi mis leur équipe sur les bons rails dès les premières minutes.

Les Bernois ont pu revenir dans la partie lors du troisième tiers. Knak a écopé d'une pénalité de cinq minutes (50e) et a en outre été renvoyé au vestiaire. Zadina ayant aussi été pénalisé (53e), les Ours ont réduit l'écart par Bemström à cinq contre trois (54e).

Mais ils ne sont pas parvenus à arracher l'égalisation, malgré une dernière pénalité de Dahlbeck à la 59e. Avec ce succès, Davos a vraiment fait le trou au classement. Lausanne, qui occupe le troisième rang, accuse déjà un retard de onze points.

National League. Après le 11-0, Genève-Servette se rachète face au LHC

National LeagueAprès le 11-0, Genève-Servette se rachète face au LHC

Les plus lus

Un bébé mort et toute une fratrie dans un état de «délaissement extrême»
Un e-mail à Epstein ressort des tiroirs et met Andrew sous pression
Sa fille adoptive l'aurait torturée pendant des heures dans la cave
Beaucoup de larmes et un malaise : cérémonie épique à Shanghai
Le «vortex polaire» est trop faible: l'hiver pourrait être glacial
Zelensky: «La Russie a peur que les Américains nous donnent des Tomahawk»