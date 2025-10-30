Le défenseur Davyd Barandun (25 ans) quittera Davos au terme de la saison. Le joueur né en Ukraine s'est engagé pour trois ans avec le CP Berne, a indiqué le club de la capitale.

Keystone-SDA ATS

Barandun, arrivé jeune en Suisse, a effectué ses débuts en National League en 2018/19 avec Davos. Il fait partie du cadre du club grison depuis 2020/21.

Berne a aussi annoncé avoir prolongé de trois saisons le contrat d'Alain Graf (20 ans). Lors de l'exercice en cours, il a fait 18 apparitions avec les Ours et marqué 4 buts.