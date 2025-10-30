  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Davyd Barandun signe pour trois ans au CP Berne

ATS

30.10.2025 - 13:31

Le défenseur Davyd Barandun (25 ans) quittera Davos au terme de la saison. Le joueur né en Ukraine s'est engagé pour trois ans avec le CP Berne, a indiqué le club de la capitale.

Le défenseur Davyd Barandun (25 ans) quittera Davos au terme de la saison.
Le défenseur Davyd Barandun (25 ans) quittera Davos au terme de la saison.
ats

Keystone-SDA

30.10.2025, 13:31

Barandun, arrivé jeune en Suisse, a effectué ses débuts en National League en 2018/19 avec Davos. Il fait partie du cadre du club grison depuis 2020/21.

Berne a aussi annoncé avoir prolongé de trois saisons le contrat d'Alain Graf (20 ans). Lors de l'exercice en cours, il a fait 18 apparitions avec les Ours et marqué 4 buts.

Les plus lus

Marine Le Pen : «C'est une journée qu'on peut qualifier d'historique»
Des masses rocheuses s'effondrent dans l'Alpstein appenzellois
Neuf avions de Swiss doivent rester cloués au sol pendant plus d'un an
«C'est un désastre» - Un voilier endommagé par le survol d'un avion
Michel Drucker : «Je pense à l'enfant, il sera orphelin très tôt»
Tragédie en Australie : un prodige de 17 ans perd la vie tragiquement