National League De 0-3 à 4-3 : Bienne renverse Ajoie grâce à un gamin de 16 ans

ATS

19.11.2025 - 22:32

Bienne a démontré de belles ressources morales en allant s'imposer 4-3 ap à Porrentruy contre Ajoie. La lanterne rouge de National League a pourtant mené 3-0, mais n'a pas tenu la distance.

Un derby très disputé entre Ajoie et Bienne.
Un derby très disputé entre Ajoie et Bienne.
KEYSTONE

Keystone-SDA

19.11.2025, 22:32

19.11.2025, 22:49

Ajoie a pris un meilleur départ et a pu caresser l'espoir de fêter pour la première fois de la saison deux victoires consécutive. Grâce notamment à Turkulainen, auteur d'un but (15e) et de deux assists sur les réussites de Christe (13e) et Honka (21e), tous les voyants étaient au vert pour les Jurassiens.

National League. Ajoie signe une quatrième victoire, Fribourg vaincu à Ambri

National LeagueAjoie signe une quatrième victoire, Fribourg vaincu à Ambri

Mené 3-0, Bienne a repris espoir grâce à un gamin de 16 ans, Jonah Neuenschwander. Il s'est fait l'auteur d'un doublé (26e/31e) pour débloquer son compteur en National League. Les Seelandais ont ensuite profité de l'expulsion de Wick (5 minutes plus match) pour égaliser grâce à Sylvegard (47e). Ils ont empoché la victoire à la 64e grâce à leur capitaine Haas.

Les Biennois ont ainsi mis fin à une série de quatre défaites consécutives. Cela leur permet de passer du 13e au 10e rang du classement.

Jonah Neuenschwander le 24 janvier 2025.
Jonah Neuenschwander le 24 janvier 2025.
KEYSTONE

