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La 5e sera-t-elle la bonne ? De Bykov - Khomutov à Sprunger, retour sur les finales de Gottéron

par Gilles Mauron

15.4.2026 - 09:22

Fribourg-Gottéron disputera dès samedi face à Davos la cinquième finale de play-off de son histoire en National League, 13 ans après la dernière. Retour sur les quatre premières finales des Dragons, toutes perdues. 

Dans les années 90, le duo Slava Bykov et Andrei Khomutov a échoué à trois reprises dans la quête du titre, sous la houlette de l’entraîneur Paul-André Cadieux.
Dans les années 90, le duo Slava Bykov et Andrei Khomutov a échoué à trois reprises dans la quête du titre, sous la houlette de l’entraîneur Paul-André Cadieux.
KEYSTONE

Keystone-SDA, par Gilles Mauron

15.04.2026, 09:22

1992: Fribourg-Gottéron – Berne 2-3

La deuxième saison de l'ère Bykov-Khomutov sera-t-elle la bonne? Vainqueurs de la saison régulière avec ses deux tsars à la baguette (87 points en 34 matches pour Slava Bykov, 79 en 35 parties pour Andrei Khomutov), les hommes du regretté coach Paul-André Cadieux doivent affronter l'ennemi bernois pour la première finale de l'histoire du club. L'issue est cruelle, avec une défaite 4-1 à St-Léonard face au «SCB» dans le match décisif d'une série où Gottéron était revenu de 0-2 à 2-2.

National League. Trop forts pour Genève, les Dragons se hissent en finale !

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1993: Kloten – Fribourg-Gottéron 3-0

Les attentes n'ont pas changé autour du club du président Jean Martinet. Mais Gottéron doit se contenter d'une 2e place en phase qualificative, derrière Kloten. La troupe de Paul-André Cadieux défie d'ailleurs les Flyers, emmenés notamment par les internationaux suisses Reto Pavoni, Roman Wäger ou Felix Hollenstein, dans une finale alors toujours disputée en «best of 5». C'est la douche froide: la formation zurichoise, qui neutralise parfaitement le duo Bykov-Khomutov, s'impose 3-0.

1994: Fribourg-Gottéron – Kloten 1-3

Comme on se retrouve! Gottéron et Kloten sont toujours les deux meilleures équipes du championnat, et les hommes de Paul-André Cadieux devancent cette fois-ci ceux du Suédois Conny Evensson en saison régulière. Bykov (32 points en 11 matches de play-off!) et Khomutov (25 points dans ces séries finales) sont au sommet de leur art. Mais cela ne suffit pas en finale: battu deux fois à St-Léonard, Fribourg s'incline cette fois-ci en quatre matches, payant cash les bourdes de son portier Dino Stecher dans un acte IV qui aurait pu tout changer.

Fribourg retrouve la finale. Nathan Marchon : «On joue pour les joueurs blessés»

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2013: Fribourg-Gottéron – Berne 2-4

Dix-neuf ans après, Gottéron retrouve enfin les joies d'une finale, avec Hans Kossmann à la bande. C'est à nouveau le CP Berne qui se dresse sur la route des Dragons, lesquels ont l'avantage de la glace après avoir remporté la phase préliminaire. Le soufflé retombe vite: battu d'entrée à St-Léonard, Fribourg se retrouve pour la troisième fois mené 0-2 dans une finale. Le HCFG recolle certes à 2-2, mais rate son match 5 à domicile (0-3 à la 31e). Pas de suspense non plus à Berne lors de l'acte VI, les Ours menant alors 3-0 à la 33e.

2026: Davos – Fribourg-Gottéron

L'heure de la revanche a-t-elle sonné pour le futur retraité Julien Sprunger, 13 ans après sa première finale? Absent sur blessure lors du match 4 face à Genève-Servette, le no 86 des Dragons est prêt à tout donner pour conclure en beauté une carrière entièrement dédiée à son club de coeur. Son équipe retrouve son rôle favori d'outsider, face à des Davosiens impressionnants tout au long de saison. La série s'annonce équilibrée: chacun des deux finalistes a remporté les deux confrontations directes livrées à domicile en championnat régulier.

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Davos mène les troupes avant les quarts de finale des play-off en National League. Entre la soif de premier titre de Gottéron, la revanche de Lausanne et l'hégémonie de Zurich, le hockey suisse s'apprête à vibrer.

12.03.2026

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