L'Acte III des demi-finales des play-off de National League se déroule mercredi, dès 20h. Les quatre équipes ont imposé leur loi à domicile jusqu'ici.

Fribourg et Genève se retrouvent à St-Léonard ce mercredi soir. KEYSTONE

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Lourdement battu (7-3) lundi à Genève dans un match 2 où il a eu le mérite de réagir après avoir été mené 4-0 à la 34e minute, Fribourg-Gottéron se doit de répliquer devant son public de St-Léonard.

Les Dragons peuvent se réjouir d'avoir enfin trouvé la faille en supériorité numérique dans ces séries finales, après avoir traversé plus de 60 minutes de «powerplay» sans marquer. Mais les Aigles, battus 3-1 samedi, ont peut-être pris leur envol lundi.

Dans l'autre série, le vainqueur de la saison régulière Davos devra contenir dans sa cathédrale les assauts du double tenant du titre, les Zurich Lions, qui ont dominé les deux premiers matches mais n'ont été récompensés de leurs efforts que dans le match 2 (3-1).

Toujours privé de Sven Andrighetto (blessé), le «Z» a forcé la décision lundi sur une réussite du précieux Chris Baltisberger, auteur d'un doublé dans l'acte I.