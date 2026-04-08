  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

National League Fribourg va-t-il répliquer ou Genève prendre son envol ?

ATS

8.4.2026 - 17:53

L'Acte III des demi-finales des play-off de National League se déroule mercredi, dès 20h. Les quatre équipes ont imposé leur loi à domicile jusqu'ici.

Fribourg et Genève se retrouvent à St-Léonard ce mercredi soir.
Fribourg et Genève se retrouvent à St-Léonard ce mercredi soir.
KEYSTONE

Keystone-SDA

08.04.2026, 17:53

Lourdement battu (7-3) lundi à Genève dans un match 2 où il a eu le mérite de réagir après avoir été mené 4-0 à la 34e minute, Fribourg-Gottéron se doit de répliquer devant son public de St-Léonard.

Les Dragons peuvent se réjouir d'avoir enfin trouvé la faille en supériorité numérique dans ces séries finales, après avoir traversé plus de 60 minutes de «powerplay» sans marquer. Mais les Aigles, battus 3-1 samedi, ont peut-être pris leur envol lundi.

National League. Gottéron face à ses carences : «Sans cette confiance...»

National LeagueGottéron face à ses carences : «Sans cette confiance...»

Dans l'autre série, le vainqueur de la saison régulière Davos devra contenir dans sa cathédrale les assauts du double tenant du titre, les Zurich Lions, qui ont dominé les deux premiers matches mais n'ont été récompensés de leurs efforts que dans le match 2 (3-1).

Toujours privé de Sven Andrighetto (blessé), le «Z» a forcé la décision lundi sur une réussite du précieux Chris Baltisberger, auteur d'un doublé dans l'acte I.

Les plus lus

De la guerre à la pompe: ce qu'il faut savoir
Trois points d'achoppement qui pourraient tout compromettre
«Nos conditions de détention étaient inhumaines»
Des Hongrois de plus en plus frustrés dans un pays corrompu
«Les gens ont compris que cette guerre n'avait jamais été menée pour eux»