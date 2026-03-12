  1. Clients Privés
FR

National League Départ «regrettable» : Stransky quittera Davos ce printemps déjà

ATS

12.3.2026 - 12:01

Davos officialise le départ de son top scorer Matej Stransky au terme de la saison. Le Tchèque souhaite retourner dans son pays, pour raisons familiales, bien que son contrat porte jusqu'au printemps 2027.

Matej Stransky quittera Davos ce printemps, un un plus tôt que prévu.
Matej Stransky quittera Davos ce printemps, un an plus tôt que prévu.
KEYSTONE

Keystone-SDA

12.03.2026, 12:01

«Le HCD regrette énormément ce départ mais exprime sa compréhension à l'égard de la situation», écrit le club dans un communiqué. Le transfert de Stransky (32 ans) dans l'Extraliga tchèque devrait être lucratif pour le leader du Championnat de Suisse.

Arrivé en 2021 dans les Grisons, Stransky a marqué 28 buts et distillé 25 assists cette saison en qualification, contribuant grandement à l'excellent parcours de sa formation.

