NHL Des assists et de larges victoires pour Roman Josi et Janis Moser

ATS

12.12.2025 - 08:27

Nashville et Tampa Bay ont remporté deux belles victoires en NHL. Roman Josi et Janis Moser y ont chacun contribué avec deux passes décisives.

Keystone-SDA

12.12.2025, 08:27

Les Nashville Predators ont célébré leur plus grande victoire de la saison en dominant 7-2 St. Louis Blues, confirmant ainsi la tendance à la hausse de ces dernières semaines. Steven Stamkos s'est illustré par un quadruplé, son deuxième en carrière, avec par deux fois des assists de Roman Josi. Du côté des Blues, Pius Suter s'est fait remarquer par une pénalité qui a entraîné le septième but encaissé au cours du troisième tiers.

Les Predators, qui ont remporté six de leurs huit derniers matches, pourraient décrocher dimanche face à l'Avalanche leur troisième victoire consécutive pour la première fois cette saison.

Janis Moser a fêté un succès 8-4 avec le Lightning contre les New Jersey Devils. Le match s'est décidé dans le tiers initial, que les Floridiens ont enlevé 4-1. Le défenseur suisse a inscrit ses huitième et neuvième points de la saison. Du côté des Devils, Nico Hischier et Jonas Siegenthaler ont quitté la glace avec un bilan de -2, tandis que Timo Meier était absent pour raisons personnelles.

NHL. Timo Meier se met en retrait du hockey pour raisons familiales

NHLTimo Meier se met en retrait du hockey pour raisons familiales

A signaler encore la victoire d'Akira Schmid lors de la victoire de Vegas 3-2 ap face aux Philadelphia Flyers. Le Bernois a repoussé 17 des 19 tirs contre sa cage. Nino Niederreiter, défait 6-3 avec les Jets face aux Bruins, et Philipp Kurashev, victorieux 3-2 ap avec les Sharks devant les Maple Leafs, sont restés muets.

