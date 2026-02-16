L'international suisse Kevin Fiala sera absent pendant au moins deux mois en raison d'une blessure à la jambe gauche. Son club, les Los Angeles Kings, l'a annoncé dimanche.
Le St-Gallois sera réexaminé après la fin de la saison régulière, le 16 avril, a écrit la franchise de Los Angeles. Auteur de 40 points dont 18 buts cette saison, il va cruellement manquer aux Kings dans la lutte pour les places en play-off.
Kevin Fiala s'est blessé vendredi aux JO 2026 avec l'équipe de Suisse face au Canada. Selon le communiqué des LA Kings, l'ailier de 29 ans a subi des «fractures» au niveau de la jambe gauche.
Suisse-Italie à 12h10 mardi
- L'équipe de Suisse disputera son 8e de finale du tournoi olympique face à l'Italie mardi à 12h10. En cas de victoire, les hommes de Patrick Fischer en découdraient avec la Finlande en quart de finale, mercredi à 18h10.