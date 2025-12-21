  1. Clients Privés
NHL Des victoires mais peu de points pour les Suisses

ATS

21.12.2025 - 08:16

Deux maigres assists pour Janis Moser et Roman Josi la nuit dernière en NHL. Mais les deux défenseurs bernois ont gagné.

Keystone-SDA

21.12.2025, 08:16

21.12.2025, 09:54

Mené 3-0 puis 4-3, Tampa Bay a battu les Carolina Hurricanes 6-4. Le but victorieux est tombé de la canne de Jake Guentzel sur une passe de Janis Moser.

Le joueur de Safnern a été utilisé près de 23 minutes, dont plus de cinq en infériorité numérique. Il a tenté quatre tirs, a bloqué trois shoots et a distribué trois mises en échec.

Roman Josi s'est imposé avec les Predators 5-3 contre Toronto. Le capitaine s'est fait l'auteur d'une nouvelle passe décisive en 21'35 de glace.

Pius Suter et les St-Louis Blues ont fait tomber les Florida Panthers, vainqueurs de la Coupe Stanley ces deux dernières années. Un succès 6-2 auquel le Zurichois a participé de manière moins visible que sur le tableau de marque. Pas de point pour Suter, mais un bon temps de jeu et surtout dans toutes les situations.

Dernier Helvète en lice, le gardien Akira Schmid et les Vegas Golden Knights se sont inclinés 6-3 face à Calgary. Le Bernois a repoussé 20 des 25 tirs pour un médiocre 80% d'arrêts.

